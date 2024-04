SHINee、6年ぶりとなる東京ドーム公演を収録したBlu-rayのドキュメンタリーティザー映像を公開

SHINeeが2024年6月19日(水)に発売する、6年ぶり5度目の東京ドーム公演「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」ドキュメンタリーのティザー映像が公開となった。本作品はデビュー15周年を記念し、4都市全8公演のアリーナツアー「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」の最終公演で、SHINeeにとって約6年ぶりとなる東京ドーム公演の模様を収録した。

ドキュメンタリー映像は、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-rayのDisc2のみに収録されており、2023年9月から始まった4都市全8公演のアリーナツアー「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」と2024年2月24日、25日の東京ドームの全公演に密着した内容となっている。公演当日だけでなく和気あいあいとしたリハーサル風景や、本番に向けた真剣な眼差しなど、ツアー全10公演を成功に収めたメンバーたちの様々な姿が収録されている。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、さらに東京ドーム公演の象徴的なオープニングステージをイメージした「SHINee FANLIGHT DISPLAY」がグッズとして付属するスペシャルな形態に。また、UNIVERSAL MUSIC STOREだけで手に入れることができるスペシャルな内容となっている。

■商品概要

LIVE Blu-ray & DVD「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」

2024年6月19日(水)発売



◯UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray

【Blu-ray2枚】+【GOODS(SHINee FANLIGHT DISPLAY)】+【PHOTOBOOK 100P】+【PHOTOCARD】

※三方背ケース付スペシャルトレイ&オリジナルブック仕様

サイズ:H320.5mm×W227.5mm×D26mm

価格:\16,500(税抜\15,000)/ D2XN-1068



※数量限定となっておりますので、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-rayを確実にご購入いただくには4月16日(火)までにご予約をお願い致します。



[Blu-ray]

Disc1

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25



<Opening>

- VCR : Note -

Clue + Sherlock(Japanese Ver.)

Picasso

Stranger

君のせいで

Get The Treasure

Dream Girl(Japanese Ver.)

- MC -

Like It

Good Evening(Japanese Ver.)

HARD

- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -

Don't Call Me(Japanese Ver.)

Body Rhythm

JUICE

- MC -

Everybody

Lucifer

View

Downtown Baby

Dazzling Girl

- VCR : 1 of 1(Japanese Ver.)-

Replay -君は僕のeverything-

Love Like Oxygen

Your Number

- MC -

Keeping love again

Fire

Diamond Sky

LOVE



<ENCORE>

SUPERSTAR

Runaway

The Feeling

- MC -

Colors of the season

1000年、ずっとそばにいて…



[Disc2(特典映像)]

♦︎Documentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]

・さいたまスーパーアリーナ(2023/9/30・10/1)

・大阪城ホール(2023/10/6・10/7)

・日本ガイシホール(2023/11/22・11/23)

・国立代々木競技場第一体育館(2023/11/28・11/29)

・東京ドーム(2024/2/24・2/25)



♦︎Member Official Commentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]



♦︎MC Collection of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]

・さいたまスーパーアリーナ(2023/9/30・10/1)

・大阪城ホール(2023/10/6・10/7)

・日本ガイシホール(2023/11/22・11/23)

・国立代々木競技場第一体育館(2023/11/28・11/29)

・東京ドーム(2024/2/24・2/25)



[GOODS]

SHINee FANLIGHT DISPLAY

サイズ:W210×H200×D110mm

材質:アクリル3mm

種類:1種

パーツ:背景×1/側面×2/土台×1/正面×2/中面仕切り×1/各メンバー×1

※実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。



[PHOTOBOOK]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME

LIVE PHOTO + OFFSHOT 100P



[PHOTOCARD]

UNIVERSAL MUSIC STORE限定オリジナル絵柄

全3セット(各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種)よりランダム1セット



