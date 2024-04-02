SHINee、6年ぶりとなる東京ドーム公演を収録したBlu-rayのドキュメンタリーティザー映像を公開
本作品はデビュー15周年を記念し、4都市全8公演のアリーナツアー「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」の最終公演で、SHINeeにとって約6年ぶりとなる東京ドーム公演の模様を収録した。
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、さらに東京ドーム公演の象徴的なオープニングステージをイメージした「SHINee FANLIGHT DISPLAY」がグッズとして付属するスペシャルな形態に。また、UNIVERSAL MUSIC STOREだけで手に入れることができるスペシャルな内容となっている。
■商品概要
LIVE Blu-ray ＆ DVD「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」
2024年6月19日（水）発売
購入サイト
◯UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray
【Blu-ray2枚】＋【GOODS（SHINee FANLIGHT DISPLAY）】＋【PHOTOBOOK 100P】＋【PHOTOCARD】
※三方背ケース付スペシャルトレイ＆オリジナルブック仕様
サイズ：H320.5mm×W227.5mm×D26mm
価格：\16,500（税抜\15,000）/ D2XN-1068
※数量限定となっておりますので、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-rayを確実にご購入いただくには4月16日（火）までにご予約をお願い致します。
[Blu-ray]
Disc1
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25
＜Opening＞
- VCR : Note -
Clue + Sherlock（Japanese Ver.）
Picasso
Stranger
君のせいで
Get The Treasure
Dream Girl（Japanese Ver.）
- MC -
Like It
Good Evening（Japanese Ver.）
HARD
- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -
Don't Call Me（Japanese Ver.）
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
Lucifer
View
Downtown Baby
Dazzling Girl
- VCR : 1 of 1（Japanese Ver.）-
Replay -君は僕のeverything-
Love Like Oxygen
Your Number
- MC -
Keeping love again
Fire
Diamond Sky
LOVE
＜ENCORE＞
SUPERSTAR
Runaway
The Feeling
- MC -
Colors of the season
1000年、ずっとそばにいて…
[Disc2（特典映像）]
♦︎Documentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
・さいたまスーパーアリーナ（2023/9/30・10/1）
・大阪城ホール（2023/10/6・10/7）
・日本ガイシホール（2023/11/22・11/23）
・国立代々木競技場第一体育館（2023/11/28・11/29）
・東京ドーム（2024/2/24・2/25）
♦︎Member Official Commentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
♦︎MC Collection of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
・さいたまスーパーアリーナ（2023/9/30・10/1）
・大阪城ホール（2023/10/6・10/7）
・日本ガイシホール（2023/11/22・11/23）
・国立代々木競技場第一体育館（2023/11/28・11/29）
・東京ドーム（2024/2/24・2/25）
[GOODS]
SHINee FANLIGHT DISPLAY
サイズ：W210×H200×D110mm
材質：アクリル3mm
種類：1種
パーツ：背景×1/側面×2/土台×1/正面×2/中面仕切り×1/各メンバー×1
※実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。
[PHOTOBOOK]
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME
LIVE PHOTO + OFFSHOT 100P
[PHOTOCARD]
UNIVERSAL MUSIC STORE限定オリジナル絵柄
全3セット（各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種）よりランダム1セット
■関連リンク
SHINee 日本公式サイト