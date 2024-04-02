4月7日に阪神競馬場で行われる、第84回桜花賞(3歳・牝・GI・芝1600m)に27頭が登録。競馬ファンの予想などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによる予想オッズは2日時点で以下のようになっている。

無傷3連勝で阪神JFを勝ったアスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)が単勝4.0倍で1番人気に推されており、クイーンCで圧倒的な強さを見せたクイーンズウォーク(牝3、栗東・中内田充正厩舎)、阪神JFで2着に入ったステレンボッシュ(牝3、美浦・国枝栄厩舎)と続いている。

左から人気、馬名、予想オッズ

01 アスコリピチェーノ 4.0

02 クイーンズウォーク 5.0

03 ステレンボッシュ 6.3

04 スウィープフィート 8.8

05 チェルヴィニア 9.2

06 コラソンビート 13.4

07 ライトバック 20.6

08 イフェイオン 25.2

09 セキトバイースト 36.5

10 タガノエルピーダ 43.0

11 エトヴプレ 44.4

12 マスクオールウィン 49.9

13 テウメッサ 51.0

14 キャットファイト 52.3

15 セシリエプラージュ 54.9

16 ハワイアンティアレ 68.1

17 オオナミコナミ 77.8

18 シカゴスティング 78.9

19 ルージュスエルテ 81.4

20 ボンドガール 105.0

21 ワイドラトゥール 114.6

22 ショウナンマヌエラ 126.0

23 ジューンブレア 127.7

24 クリノハレルヤ 151.7

25 クリノオリーブ 172.4

26 ネグレスコ 242.6

27 オウバイトウリ 260.1