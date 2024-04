俳優の本宮泰風(52)が2日、都内で行われた映画『氷室蓮司』(12日公開)の完成披露舞台あいさつに登壇。撮影を振り返った。大人気任侠シリーズ『日本統一』10周年記念作で、台湾ロケや映画に先駆けて、コミカライズも話題となっている。『日本統一』でおなじみの“侠和会若頭”ではなく、1人の人間としての氷室蓮司を描いた作品。シリーズ初の海外ロケで、本宮はきのうまで台湾にいて、ファンと交流していたそう。台湾の“一門(『日本統一』シリーズファンの通称)”について本宮は「かなり上級な感じで愛してくれていて」と感謝しつつ、「どこでそんなに見られるのか、いまいち謎なところがあります。うわさでは、違法ダウンロード的なこととか、怪しい機械を取り付けるとみられるという話があるのですが、法は犯していないことを願う」と冗談を交え、話題を誘った。

そして、「一人ひとり、日本語を覚えてきて伝えたいことを伝えてくれて」と一門の熱量に感激。「本当にこの作品を愛してくれているんだと感じられたのでびっくりして。日本の皆さんと仲良くしていただけたらなと思いました」と日本の一門に伝えた。イベントには、山口祥行、本田広登、ゴールデンボンバー・喜矢武豊、山岡樹、辻裕之監督も登壇し、MCは中島勇気役の舘昌美が務めた。■ストーリーある夜、沖縄にある黒龍幇のアジトでは、田村(山口)と石沢(本田)、翁長(喜矢武)が突撃の時を待っていた。一方、同じアジトの裏には、氷室(本宮)と台湾人通訳・李の姿が。銃撃戦の末、黒龍幇を倒した侠和会。石沢と共に東京へ戻っていた氷室だったが、突然携帯に「I’m waiting for you. Come alone.(お前を待っている。1人で来い。)」というメッセージと、猿ぐつわをはめられ椅子に縛り付けられた氷室の息子・悠太の写真が届く。動揺を石沢に悟れられぬよう元妻・涼子に電話をする氷室。悠太は高校の修学旅行で台湾にいると知った氷室は、石沢の制止を振り切り、1人台湾へ飛び立つのだった。