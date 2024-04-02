¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¥ê¥à¥¸¥ó¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤ÊËÜµòÃÏ³«Ëë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡¾¾Ê¿·ò¤¬Ç®¾§¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤ËÂ³¤¡¡
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2Æü¡¢¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÜµòÃÏ³«Ëë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥ê¥à¥¸¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Ê¿·ò¤¬Ç®¾§¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¿¥á¥óÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±ÇÁü¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÈâ¤«¤é1Âæ¤ÎÇò¤¤¥ê¥à¥¸¥ó¤¬¸½¤ì¡¢ÆóÎÝ¸åÊý¤ËÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¼ÖÆâ¤«¤éÅÐ¾ì¡£ÀÖ¤¤¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¾å¤òÄÌ¤ê¡¢¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£