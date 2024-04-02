¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÜµòÃÏ³«Ëë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¾¾Ê¿·ò¡ª¡¡¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Î¡ÖVIVA¡×¤«¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤¬¥ÉÇÉ¼êÅÐ¾ì¡¡
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2Æü¡¢¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÜµòÃÏ³«Ëë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥óÁª¼ê¤¬¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢µå¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¤µ¤ì¥í¥Ã¥Æ¤ÎÁª¼ê¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¹¥¿¥á¥ó³°¤ÎÁª¼ê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¾Ê¿·ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡Ö¥ª¥ì¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸åÊý¤Î¡ÖVIVA¡×¥ª¥Ö¥¸¥§¤«¤é¥¹¥¿¥á¥óÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤¿¡£