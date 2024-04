ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。4月1日(月)の番組冒頭で、新時間割の説明がありました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)による、番組内コーナー「アーティストLOCKS!」に出演するレギュラーメンバーについてのコメントを紹介します。

新授業を届ける宮世琉弥、新しい学校のリーダーズ

こもり校長:ラジオの中の学校「SCHOOL OF LOCK!」が、新学期に突入したぞー! 4月からの時間割をおさらいします。COCO教頭:はい!こもり校長:“乃木”の“和”が、毎週1週目の月曜から木曜に登場!COCO教頭:我が校のインターナショナルクラス! 日本語と韓国語と、通訳さんの言葉を交えてお届けしていきます! DINO先生はだんだん日本語が上手になってきて、この授業に対する気合いが感じられますね。こもり校長:郄塚先生は、我が校の元生徒(リスナー)!COCO教頭:10代のトレンドを研究する“ビューひな総研”の所長です! 毎回マジで勉強になっています!こもり校長:5週目のある月に担当してくれる新しい学校のリーダーズ先生! 生放送教室には、生徒の“パイセン”として2度登場してくれました。この春からは、“先生”としてSCHOOL OF LOCK! の講師陣に仲間入りです。早速、4月29日(月・祝)から授業を届けてくれます!COCO教頭:楽しみだ!こもり校長:現在、新しい学校のリーダーズ先生に電話で悩みを相談したい生徒を募集中です。学校掲示板に書き込むか、メール、LINEでメッセージを送ってください! 学校に関する「壊したいこと」も募集しています!こもり校長:いまや、講師陣の中で一番長く授業を担当してくれています!COCO教頭:3月までは水曜日だったんですけど、4月からは火曜日にお引越しです!こもり校長:5週目の授業を担当していた“りゅびたん先生”が、毎週水曜を担当してくれます! つまり、4月からりゅびたんに会える時間が増える! 昨日、あるテレビ局に行ったら、りゅびたんの映画のポスターが大々的に貼ってあって。すぐに送り付けてやりました!COCO教頭:いい校長だ(笑)。こもり校長:かっきーの思うがままの素晴らしい授業です! フィルターを通さない、かっきーワールド全開の授業は、ここでしか聴けません!こもり校長:我が校の“永遠の新入生”です! この春からも、新入生になるのかな?(笑)。ちなみに、今日4月1日で結成20年目に突入するそうです。COCO教頭:20年目!? おめでとうございます!こもり校長:すごいね。真っ直ぐ同じ道を歩み続けるというのは、ものすごいことだね。その先で我々も出会えたので、引き続きよろしくお願いします!こもり校長:このアーティスト講師陣を取りまとめる圧倒的存在! 10代のカリスマ! 教頭から校長に就任したSCHOOL OF LOCK! の歴史上はじめての男は……俺! こもり校長!!COCO教頭:熱量がヤバいな……(笑)。こもり校長:そんなこもり校長とコンビを組むのは……大阪出身! 台本に「アドリブで関西弁ツッコミ」と書かれてあるのが苦手! 吉本学園3年目、SCHOOL OF LOCK! 2年目の……!COCO教頭:どうも! 教頭のCOCOやで!校長・教頭:………………(笑)。こもり校長:この2人で2年目に突入したぞー! 春からもよろしくお願いします!



