４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

淮陽平糧台古城遺跡博物館に展示されている土器。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）

【新華社周口4月2日】中国河南省周口市淮陽区にある平糧台古城遺跡は、比較的保存の良い新石器時代竜山文化（約4500年前）の都市遺跡で、1辺185メートルの正方形をしており、約5万平方メートルの面積を持つ。広さ50万平方メートル余りの約6500年前の楕円形大遺跡（台地）上に位置し、年代幅があり、文化遺構も多い。1988年1月13日に第3次全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定された。

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

3月22日、河南省周口市淮陽区の平糧台古城遺跡。（周口＝新華社配信/畢建鴿）

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

3月22日、河南省周口市淮陽区の平糧台古城遺跡。（周口＝新華社配信/畢建鴿）

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

3月22日、河南省周口市淮陽区の平糧台古城遺跡。（周口＝新華社配信/畢建鴿）

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

3月22日、河南省周口市淮陽区の平糧台古城遺跡。（周口＝新華社配信/畢建鴿）

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

河南省周口市淮陽区の平糧台古城遺跡。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

河南省周口市淮陽区の平糧台古城遺跡。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

河南省周口市淮陽区の平糧台古城遺跡。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）

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河南省周口市淮陽区の平糧台古城遺跡。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

河南省周口市淮陽区の平糧台古城遺跡。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

淮陽平糧台古城遺跡博物館の入口。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）

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淮陽平糧台古城遺跡博物館の内部。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）

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淮陽平糧台古城遺跡博物館に展示されている土器。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

淮陽平糧台古城遺跡博物館に展示されている土器。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

淮陽平糧台古城遺跡博物館に展示されている土器。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）

４５００年前の平糧台古城遺跡を訪ねて 中国河南省

淮陽平糧台古城遺跡博物館に展示されている土器。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）