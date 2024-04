神奈川・横浜に今月26日、新たにオープンする映画館「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-Sみなとみらい」では、5月4日の「スター・ウォーズの日」にあわせ、5月3日から6日までの4日間、シリーズ全9作の特集上映を実施する。劇中の名台詞「May the Force be with you(フォースと共にあらんことを。)」のMay the ForceとMay the 4th(5月4日)の語呂合わせにより、5月4日は世界共通の「スター・ウォーズ」の記念日。

今年も、各地で「スター・ウォーズ」をお祝いするイベントが多数開催されるが、4日間かけて全9作品を一挙上映する映画館は、日本では同劇場のみとなっている。今年の「スター・ウォーズの日」は“横浜”が盛り上がりそうだ。■上映スケジュール5月3日(金)『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)4K』5月4日(土)『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)4K』『スター・ウォーズ/クローンの攻撃(エピソード2)』『スター・ウォーズ/シスの復讐(エピソード3)』5月5日(日)『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)4K』『スター・ウォーズ /新たなる希望 (エピソード4)』『スター・ウォーズ/帝国の逆襲(エピソード5)』『スター・ウォーズ/ジェダイの帰還(エピソード6)』5月6日(月)『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)4K』『スター・ウォーズ/フォースの覚醒(エピソード7)』『スター・ウォーズ/最後のジェダイ(エピソード8)』『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け(エピソード9)』