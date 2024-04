神奈川・横浜に今月26日、新たにオープンする映画館「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-Sみなとみらい」では、オープニング特別上映として、「ハリー・ポッター」シリーズ全8作と「ファンタスティック・ビースト」3作品、計11作品をオープン日から7月にかけて順次上映する。同館は、特別(Special)で、とびきり(Superior)な体験を提供するとともに、観客の感性(Sensitivity)を刺激する空間で、洗練された(Sophisticated)音響(Sound)と、選りすぐり(Selected)の鑑賞席(Seat)で、素晴らしい(Sensational)鑑賞環境を提供する、ローソン・ユナイテッドシネマの次世代ブランドとしてオープン。

フィンランドのフィンランドの拡張音響システム開発会社FLEXOUND(フレックスサウンド)社の特許技術による音響システムを備えたシートを世界で初めて全12スクリーン、全1050席に導入しており、最高の環境で旧作を鑑賞できるまたとない機会だ。なお、同館では、5月4日の「スター・ウォーズの日(※)」にあわせ、5月3日から6日までの4日間、「スター・ウォーズ」シリーズ全9作の特集上映も実施する。※劇中の名台詞「May the Force be with you(フォースと共にあらんことを。)」のMay the ForceとMay the 4th(5月4日)の語呂合わせによる世界共通の記念日。■上映スケジュール4月26日(金)〜5月9日(木)『ハリー・ポッターと賢者の石』 『ハリー・ポッターと秘密の部屋』5月10日(金)〜5月23日(木)『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』 『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』5月24日(金)〜6月6日(木)『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』 『ハリー・ポッターと謎のプリンス』6月7日(金)〜6月20日(木)『ハリー・ポッターと死の秘宝 <PART1>』 『ハリー・ポッターと死の秘宝 <PART2>』6月21日(金)〜6月27日(木)『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』6月28日(金)〜7月4日(木)『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』7月5日(金)〜7月11日(木)『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc.Harry Potter Publishing Rights (C) J.K.R.(C) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.