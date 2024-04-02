ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤ÎÃæ¿´¤Ë¡Ö¥¢¥Þ¥ó¡×¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¡×¤¬ÂÔË¾¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¥Ö¥é¥ó¥É½éµòÅÀ¡£ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¡×¤ò¤´¾Ò²ð
¡Ö¥¸¥ã¥Ì¡×¥Ö¥é¥ó¥É½éµòÅÀ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¡×¤¬¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤Î¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª122¤Î¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤È¥¹¥¤¡¼¥È¡¢8¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó&¥Ð¡¼¡¢ÅÔÆâºÇÂçµé¤ÎÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ëÌó4000Ö¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹&¥¹¥Ñ»ÜÀß¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëÆâ¤À¤±¤Ç¤â½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¡£Àß·×¤ÏÀè¸«Åª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Ú¥ê ¥¯¥é¡¼¥¯&¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÅª¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ë¥¹¥È¥óÀß·×»öÌ³½ê¤Î¥¸¥ã¥ó¡á¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥®¥ã¥·¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Ï¥×¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½¼¼Â¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ÜÀß
4¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹&¥¹¥Ñ»ÜÀß¡Ö¥¸¥ã¥Ì ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ëºÇÂçµé¤Î¥¸¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¥Ð¥¤¥¯¡¢¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¥è¥¬¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥Õ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºÍÑ¤Î5¤Ä¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25m¤Î¥¤¥ó¥É¥¢²¹¿å¥×¡¼¥ë¤È¥é¥¦¥ó¥¸¥×¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥É¥í¥»¥é¥Ô¡¼¡õ¥µ¡¼¥Þ¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â¡ý
¥è¥¬¤ä¸ÆµÛË¡¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¡¢¹ñÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Þ¥·¥ó¡ÖOutrace (¥¢¥¦¥È¥ì¡¼¥¹)¡×¤ä¡ÖSkill X (¥¹¥¥ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ËèÆü8¡Á12¥¯¥é¥¹³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢4Ì¾¤Þ¤Ç¤ÎÂßÀÚÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ê2¤Ä¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼ ¥¹¥Ñ¥Ï¥¦¥¹¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥à¡¢¥Ø¥¢¡õ¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥Ì ¥»¥é¥Ô¡¼¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë7¤Ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ë¡¼¥à¤â¡£½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ÌÅìµþ ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Ðµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¡×¤Î1³¬¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ê¥¾¡¼¥È°Ê³°¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥ó ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤¬2Å¹ÊÞÊ»Àß¡£1¤Ä¤Ï¥¢¥Þ¥ó ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¡¢¥ì¥Ç¥£ ¥È¥¥ ¥¦¥§¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥«¥·¥ß¥¢¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡õ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢¥¢¥Þ¥ó¥¹¥¥ó¥±¥¢ÀìÍÑ¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤Î¿Í¤â¼«Í³¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
8¤Ä¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ð¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤
°µ´¬¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ÜÀß¤ä¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢8¤Ä¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ð¡¼¤â¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¥«¥ê¥Ê¥ê¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡¢Ì¤ÃÎ¤Î»É·ã¤ËËþ¤Á¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»Ô¾ì¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¸¥ã¥Ì ¥á¥ë¥«¡¼¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¼«²ÈÀ½À¸¥Ñ¥¹¥¿¡¢¿·Á¯¤Ê¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥·¥ã¥ë¥¥å¥È¥ê¡¼¤ä¥Á¡¼¥º¤òÄó¶¡¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤òÆø¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ì ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÍýÀÐ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¢¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥ê¤Î¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂÎ¸³¡£Ä¹Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¹¾¸ÍÁ°ò¿¤ÎÅÁÅý¤òºÆ²ò¼á¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ò¿Å¹¡ÖÈÓÁÒ¡Ê¤¤¤¤¤°¤é¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡¢2¤Ä¤ÎÂç·¿¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¡¢2¤Ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ì ¥°¥ê¥ë¡×¤ä¡¢ºÇÂç10¿Í¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë4¤Ä¤Î¸Ä¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌµþ¥À¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ¾ì¤ÎÅÀ¿´»Õ¤Ë¤è¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÅÀ¿´¤ä¡¢ÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥óÂÐ±þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´Þ¤à¡¢60¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¸×·Ê¸®¡Ê¤Õ¡¼¤¸¤ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌÅï3³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖSUMI¡×¤Ç¤Ï¡¢13ÀÊ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ç¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¸·Áª¤·¤¿½Ü¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÃº²Ð¾Æ¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ï¥¤¥ó¤äÆüËÜ¼ò¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨SUMI¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ
¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼°Ê³°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤é¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¡¢¹â¤¤Å·°æ¤ÈÂç¤¤Ê¥é¥ó¥×¥·¥§¡¼¥É¤¬±Ç¤¨¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥¸¥ã¥Ì ¥é¥¦¥ó¥¸ ¡õ ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹¡×¤Ø¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ì ¥Ð¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥¯¥½¥í¥¸¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢Æî±À¼ç±§»°»á´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡¢ËãÉÛÂæ¤ä¶äºÂ¡¢ÀõÁð¤Ê¤É¡¢Åìµþ8¤Ä¤Î³¹¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¡£
Åìµþ¤é¤·¤¤·Ê¿§¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Éô²°¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò
6¡Á13³¬¡¢8¥Õ¥í¥¢¤ËÅÏ¤ë¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤È¥¹¥¤¡¼¥È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¡¢55¡Á284Ö¤È¹¡¹¤·¤¿Éô²°¤òÍÑ°Õ¡£åÌÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿µÒ¼¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¤È¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢ÅÔ²ñ¤Î³èµ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¶õ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄ´ÏÂ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎµÒ¼¼¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔ¿´¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥¿¥ï¡¼¥Ó¥å¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢2ÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤ÊÅìµþ¤ÎÄ¯Ë¾¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥·¥ó¥¯¤ÎÀöÌÌÂæ¡¢¥ì¥¤¥ó¥·¥ã¥ï¡¼¡¢ÆÃÃí¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤òÈ÷¤¨¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯¸÷¤òÄÌ¤¹¥¹¥é¥¤¥É¼°¤Î´Ö»ÅÀÚ¤ê¤ÎÊÉ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊØÍø¤Ê¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ì¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ï¡¢284Ö¤È¥Û¥Æ¥ëºÇÂç¤Î¹¤µ¡£2¤Ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÈËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Î·Ê¿§¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥â¥À¥ó¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤È¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢6¿Í¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿½ñºØ¤È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Âð¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥È¤ò´Þ¤à3¤Ä¤ÎµÒ¼¼¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÁíÌÌÀÑ¤Ï519Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÔÆâ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤ÇºÇÂçµé¤Î¹¤µ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¡Ö¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¡×¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥¢¡¼¥È¤¬À¸¤à¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÔ²ñ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥ºÆâ¤Ë¤¢¤ëÍ£°ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£½ÉÇñ¼Ô¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¸½ºßÀ¤³¦12¤«½ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¡×¤Ë¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
◼︎¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¡Ê¤¸¤ã¤Ì¤È¤¦¤¤ç¤¦¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1-2-2
TEL¡§03-6731-2333
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥Û¥Æ¥ëÆâ»ÜÀß¤Ï³Æ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÅìµþ±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬
▶▶¡Ö¥Ò¥ë¥º¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§¾®¿ù´ÄÂÀ¡Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£