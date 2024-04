ボッテガ・ヴェネタ×写真家アレック・ソスの写真展が神宮前で開催、24年夏コレクションを遊具と撮影

ボッテガ・ヴェネタ(BOTTEGA VENETA)は、国際的な写真家集団「マグナム・フォト」のフォトグラファーであるアレック・ソスとの写真展「トウキョウ プレイタイム(Tokyo Playtime)」を東京・神宮前にて2024年4月14日(日)まで開催する。なお、予約を公式LINEアカウントから受け付け。

ボッテガ・ヴェネタ×国際的写真家アレック・ソスの写真展

国際的な写真家集団「マグナム・フォト」の正会員であり、アリメカ人フォトグラファーであるアレック・ソスは、大判カメラを用いた写真やプロジェクトで知られ、“旅の途中”を切り取るようなドキュメンタリー・スタイルの作品を世に送り出している。開催した写真展は50以上。2021年には、英国王立写真協会から名誉フェローが授与されるなど、数々の称号や賞を獲得している。

ボッテガ・ヴェネタの2024年夏コレクションの写真を中心に構成

ボッテガ・ヴェネタとともに開催する写真展「トウキョウ プレイタイム」は、アレック・ソスが東京近郊で撮影した、ボッテガ・ヴェネタの2024年夏コレクションの写真を中心に構成。動物、植物、きのこといった、様々な形状の遊具とともに映しだされている。

また、遊びをテーマに、ソス自ら厳選した作品も展観できるのが今回の写真展の魅力だ。日本やアメリカで撮影したものや、個人的なコレクションも登場する。

藤ヶ谷太輔や玉森裕太らが来場

なお、開催に先駆けてKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔と玉森裕太、磯村勇斗、稲垣貴子らが来場した。



【詳細】

TOKYO PLAYTIME An exhibition by Alec Soth and Bottega Veneta

開催期間:2024年3月29日(金)〜4月14日(日)

場所:seeen

住所:東京都渋谷区神宮前4-13-12 1F/B1F

※公式LINEアカウントから予約受付

