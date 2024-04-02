¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥É¥é1¥ë¡¼¥¡¼¾åÅÄ´õÍ³æÆ¤ò°ì·³ÅÐÏ¿¡¡17Ç¯¥É¥é1°Ì¤Î°ÂÅÄ¾°·û¤¬Ëõ¾Ã¡¡¾åÅÄ¤ÏÆó·³¤ÇÂÇÎ¨.250
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï2Æü¤Î¸ø¼¨¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¾åÅÄ´õÍ³æÆ(¤¤å¤¦¤È)Áª¼ê¤ò°ì·³ÅÐÏ¿¡¢°ÂÅÄ¾°·ûÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄÁª¼ê¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø»þÂå¡¢¼ç¤Ë¥µ¡¼¥É¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¡¢4Ç¯´Ö¤ÇÂÇÎ¨.312¡¢10ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£74ÂÇÅÀ¤Ï¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤äÄ»Ã«·É¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤ëÎòÂå4°Ì¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³ØNo.1ÆâÌî¼ê¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¯¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤Ö¤ë2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î°ÂÅÄÁª¼ê¤ä¡¢¥µ¡¼¥É¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃæÂ¼¾©¸ãÁª¼ê¤È¤Î¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤¬É¬»ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤ÏÆó·³¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£3°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.250¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÅÄÁª¼ê¤Ï³«Ëë¤ò°ì·³¤Ç·Þ¤¨¡¢5ÈÖ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢6ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.167¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¤òÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¾åÅÄÁª¼ê¤¬°ì·³¤Ë¹çÎ®¤·ÎÉ¤¤Î®¤ì¤òºî¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£