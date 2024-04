BTS、米「2024 iHeartRadio Music Awards」で7年連続受賞！J-HOPE、V、ジョングクはソロで獲得

BTS(防弾少年団)が「2024 iHeartRadio Music Awards」で新たな快挙を達成した。BTSは1日(現地時間)、米ロサンゼルスで開かれた「2024 iHeartRadio Music Awards」で「最高のファンARMY(Best Fan Army)」部門を受賞した。彼らは2018年に同部門に初めてノミネートして以来、一度も逃さず7年連続でトロフィーを獲得した。

「iHeartRadio Music Awards」は、米オンラインラジオ放送局iHeartRadioが2014年から主催している音楽授賞式だ。1年間、iHeartRadio放送局とアプリケーションで最も多く再生されたアーティストと楽曲などに対して授与される。メンバー個人での受賞も相次いだ。J-HOPEは、2022年に発売した1stソロアルバム「Jack In The Box」の制作および活動過程を収めたHYBEオリジナルドキュメンタリー「j-hope IN THE BOX」で、「フェバリット・オン・スクリーン(Favorite On Screen)」部門を受賞した。同部門ではビヨンセ、テイラー・スウィフトなど錚々たるノミネートを抑えた。Vは、昨年発売した1stソロアルバム「Layover」で「フェバリット・デビューアルバム(Favorite Debut Album)」を受賞した。ジョングクは、今回の授賞式で2冠を達成し、K-POPソロアーティスト史上最多受賞者になった。彼はソロシングル「Seven(feat. Latto)」で「ベストミュージックビデオ(Best Music Video)」部門を受賞した。「2023 MTV Video Music Awards」「2023 MTV EMA(Europe Music Awards)」などでも受賞した「Seven」は、今回の授賞式で新たにトロフィーを追加し、“グローバルメガヒットソング”の底力を証明した。これと共に彼は「今年のK-POPアーティスト」にも選ばれた。昨年シングル「Seven」をリリースして華やかにソロデビューを飾ったジョングクは、その後、ソロアルバム「GOLDEN」まで連続ヒットに成功し、“グローバルポップスター”としての存在感をアピールした。「GOLDEN」は、米「ビルボード200」で韓国のソロアーティストとして最も長い期間のチャートイン記録(20週連続)を達成している。