ウォーターサーバー設置でAmazonギフトカード1,000円分がもらえる！ウォーターネット「トライアルキャンペーン」

ミネラルウォーターの製造、宅配事業を営む「ウォーターネット」は、新規トライアルに申込み及びウォーターサーバーを設置、体験すると先着300名限定で「Amazonギフトカード1,000円分(コードタイプ)」をプレゼントする、同社初の「トライアルキャンペーン」を2024年4月1日(月)から2024年5月20日(月)まで開催中です。

ウォーターネット「トライアルキャンペーン」

名称 : ウォーターネット「トライアルキャンペーン」

期間 : 2024年4月1日(月)〜2024年5月20日(月)

賞品 : Amazonギフトカード1,000円分(コードタイプ) ※先着300名。なくなり次第終了です

対象 : ウォーターネットをはじめて申込みされる方

※トライアルとは:ボトルドウォーター(12L)1本とウォーターサーバーを1週間無料で利用できるキャンペーンです

お申込み方法

1. 対象期間中に、キャンペーンサイト内のお申込みフォームより申込みをします。申込みフォームのキャンペーンコード欄には「TRIAL」を入力ください。

2. 申込みされた翌日から3営業日以内にウォーターネット加盟店よりウォーターサーバー設置の相談を連絡します

3. 加盟店と決めた日に専門のスタッフがお客様宅にウォーターサーバーの設置に伺います。

4. 加盟店よりウォーターネット本部に設置完了の連絡があった後、登録されたメールアドレス宛に「Amazonギフトカード1,000円分」のコードが送信されます。

注意事項

<サービス提供エリアについて>

北海道、沖縄県はサービス提供を行っておりません。

北海道、沖縄県以外の都府県でも市町村によりサービス提供ができないエリアがあります。

サービス提供エリア以外からのお申込みはお断りのご連絡をさせていただきます。

ウォーターネットについて

地域優良企業と共に「ウォーターネット」ブランドで宅配水事業を展開しています。

国内唯一の機能水総合メーカーであるOSGコーポレーション(東証スタンダード:6757)と、飲料の生産を中心事業とする受託充填会社であるジャパンフーズ(東証スタンダード:2599)が株主となります。

2006年3月31日に設立、「より良い健康、快適なライフスタイルを追求し、暮らしや社会の喜びに貢献する」を企業理念に掲げ、2つの社会貢献プロジェクトを推進して全国の加盟店と共に地域社会に貢献しています。

