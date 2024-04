主にキャンプギアの企画・販売を行う「雲鶴堂」は、新生活準備シーズンに向けてAmazonにて好評販売中の「チタン製食器シリーズ」よりカトラリー類の販売促進を実施します。

雲鶴堂「チタン製食器シリーズ」

新生活に向けて何かと物入りなこの時期。

同社のスプーンをはじめとした「チタン製カトラリー」は、これからの新生活に向けて一人暮らしを検討されている方や、カトラリー類を一新されたい方にオススメの商品ラインナップとなっています。

アルミやステンレスと比べてアレルギー性物質が大幅に少なく、素材強度の高いチタン。

金属製品特有のいやな臭いがほぼなく、木製製品のように料理本来の風味を壊さないので食器や調理器具に最適な素材です。

また軽量かつ熱での変形が少ない金属のため食洗機での洗浄も可能です。(電子レンジ非対応)

長年使用することで変色し、いわゆる「チタンブルー」が目立つため汚れも気になりません。

高機能なチタン製で割れにくい「A.S.F.OUTDOOR」の「チタン製食器シリーズ」は生活の基盤となる食事を末永く支えてくれます。

『チタン製カトラリーセット (箸・スプーン2種類)』

急な来客や、BBQでも大活躍のカトラリーセット。

滑りにくいザラついた触感が特徴のチタン製で、お肉はもちろん、ソーセージやお魚、サラダなど細かいものも楽に掴めます。

収納袋付きで花見や釣りなどアウトドアシーンはもちろん、ご家庭のキッチンでの普段使いにも。

商品名: チタン製カトラリーセット (箸・スプーン2種類)

型番 : Ti-s-0006

価格 : 2,805円(税込)

内容 : チタン製丸箸 滑り止め付き×1個、チタン製ロングスプーン×1個、

チタン製スプーン 携帯フック付き×1個、収納袋

サイズ: 約 長さ23.2cm(箸)、長さ21.8cm(ロングスプーン)、

長さ16.2cm(フック付き)

重量 : 約 0.021kg(箸)、0.019kg(ロングスプーン)、0.015kg(フック付き)

素材 : チタン(TI99.7%)

『チタン製スプーン 携帯フック付き』

スープやデザートにおすすめの小さめなスプーン。

先は幅広な作りで汁物はもちろん、チャーハンやカレーを食べる時にも最適です。

アレルギー性物質が大幅に少ないチタン製なのでお子さまのいるご家庭でも安心して使えます。

干す際に引っ掛けられて便利なフック付き。

商品名: チタン製スプーン 携帯フック付き

型番 : Ti-0005

価格 : 1,100円(税込)

内容 : 本体、説明書、収納袋

サイズ: 約 長さ16.2cm

重量 : 約 0.015kg

素材 : チタン(TI99.7%)

『チタン製ロングスプーン』

調理で大活躍のロングスプーン。

長さ約21.8cmとパフェスプーンやデザートスプーンとしても最適なサイズです。

ジャムやハチミツなど細長いビンから中身を取り出すときにも便利。

持ち手には穴があいており、S字フックに引っ掛けて干すなど省スペースに扱えます。

商品名: チタン製ロングスプーン

型番 : Ti-0006

価格 : 1,100円(税込)

内容 : 本体、説明書、収納袋

サイズ: 約 長さ21.8cm

重量 : 約 0.019kg

素材 : チタン(TI99.7%)

『チタン製マグカップ 蓋付き』

飲み口が熱くなりにくいチタン製のマグカップ。

コーヒーや紅茶、ミニラーメンにも使えるサイズです。

本体は折り畳める取っ手付きで、収納もコンパクトに済みます。

取っ手付きの蓋は保温はもちろん、埃よけにも。

取っ手を立てた状態で、下方向にスライドすればロックが可能な便利仕様。

商品名: チタン製マグカップ 蓋付き

型番 : Ti-0007

価格 : 2,640円(税込)

内容 : 本体、説明書、収納袋

サイズ: 約 外径8.5cm 深さ8.7cm (蓋なし)

重量 : 約 0.094kg

容量 : 420ml

素材 : チタン(TI99.7%)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春の新生活準備シーズンに向けぴったりなカトラリー!雲鶴堂「チタン製食器シリーズ」 appeared first on Dtimes.