収納扉やボウルデザインを選べる！KOBE STYLE セミオーダー洗面化粧台「FUN×vanity(ファンバニティ)」

発売に先立ち、公式サイトが2024年4月1日(月)に公開されました。

KOBE STYLE セミオーダー洗面化粧台「FUN×vanity(ファンバニティ)」

KOBE STYLEは、セミオーダー洗面化粧台『FUN×vanity(ファンバニティ)』を2024年5月1日(水)に発売。

収納扉の色、カウンターおよびボウルの色・柄、水栓のデザイン、キャビネットの幅をセレクトできるのが特徴です。

暮らしのイメージに合わせ、好みの洗面化粧台に仕上げることができます。

新商品『FUN×vanity(ファンバニティ)』とは

デザイン性と柔軟なカスタマイズ対応のキッチンソリューションでご好評いただいている「FUN×kitchen(ファンキッチン)」から、今回、ライフスタイルを彩る新たな製品「FUN×vanity(ファンバニティ)」を発表しました。

美しいデザインと使い心地のよさを追求した「FUN×vanity」を採用することで、洗面スペースは衛生的で機能性が高いだけでなく、インテリアも楽しめる空間へと生まれ変わります。

暮らしのイメージに合ったカラーをセレクトしてつくる自分だけの洗面化粧台、それがFUN×vanity です。

FUN×kitchenと同じようにカウンターや扉の色・柄を選ぶことができ、水栓やボウルも美しいデザインのものをセレクトしました。

サイズは幅750/900/1,200mmの3タイプを用意。

洗面空間の広さや使い方に合わせて選べます。

Color:ライフスタイルに合わせて色とりどりの配色に

キャビネットの扉とサイドパネルFUN×kitchenと共通の30色のメラミン化粧板ラインナップから指定できます。

また、カウンターは21色のメラミン化粧板のほか、4色の人工大理石からも選択が可能。

お好みのコーディネートを楽しめます。

Bowl:継ぎ目のない納まりの人工大理石製アンダーボウル

人工大理石製ボウルをカウンターに一体接合。

ボウルとカウンターの継ぎ目が目立たない美しい納まりで、段差もないので汚れが溜まりにくく、日々のお手入れが簡単&スムーズになります。

Faucet:スタイリッシュな海外ブランド水栓金具

洗練されたデザインが魅力の、海外ブランドの水栓金具が豊富に用意されています。

それぞれ、カラーが選べますのでキャビネットやカウンターのイメージに合うタイプがきっと見つかります。

製品概要

製品名 :セミオーダー洗面化粧台

ブランド名 :FUN×vanity(ファンバニティ)

サイズ :W750・900・1,200mm

扉素材 :高圧メラミン30色

カウンター素材:高圧メラミン21色 人工大理石4色

水栓 :5種

参考価格 :20〜30万円台(オプションを除く)

