レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京にて、大人限定の特別イベント「大人のレゴ(R)ナイト」を開催。

館内で開催されている「Play Unstoppable Festival-遊びは誰にも止められない-」イベントでレゴブロックのお花をつくる体験『フラワーパワー』を大人向けにアレンジし、フラワーアーティストによる、LEGOフラワーと生花をミックスした「LEGOフラワーアレンジメント」が実施されます☆

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京「大人のレゴ(R)ナイト」

開催日:2024年4月20日(土)

開催時間:18:30〜21:00(最終入場:19:30)

入場料金:オンラインチケット 1人 5,500円

※LEGOフラワーアレンジメント体験付き(材料費込み)

イベント内容:

<LEGO(R)×生花>アレンジメント<メリーゴーランド>レゴワークショップその他、アトラクション体験(ミニランド、キングダム・クエスト、マーリンアプレンティス、4Dムービーなど)

会場:レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京

所在地:東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ アイランドモール3F)

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京にて、1日限りの大人限定の特別イベント「大人のレゴ(R)ナイト」を開催。

店舗やイベントの装飾、ウエディング装飾、そして国内外でのフラワーアレンジメント講師などで活動するフラワーアーティスト・座間アキーバ氏を講師として招き、LEGOフラワー×生花のフラワーアレンジメントが特別に実施されます。

会場ではレゴ(R)フラワーと本物のお花を使った、カラフルで個性あふれるアレンジメント体験ができ、つくった作品は持ち帰ることができます。

イメージ写真。当日は生花とレゴフラワーをミックスします

通常大人(16歳以上)のみでは入場できない「レゴランド・ディスカバリー・センター」に、大人だけでも入場を望む声が多く寄せられ実施されることになった「大人のレゴナイト」

大人の創造力も刺激するカラフルなレゴ(R)ブロックで飾られた館内には、東京の名所を160万個以上のレゴ(R)ブロックで再現した「ミニランド」が設置されます。

ほかにもレーザー銃で敵を倒してプリンセスを助けるシューティングゲーム「キングダム・クエスト」など、大人も胸が躍るような非日常体験が可能です。

また、世界に30人しかいないレゴ職人・マスター・モデル・ビルダーによる、『メリーゴーランド』のワークショップも実施されます。

LEGOフラワーアレンジメント講師 座間アキーバ氏 プロフィール

LEGOフラワーアレンジメントの講師を務める、東京生まれ、シアトル育ちの座間アキーバ氏。

2010年から講師として全国各地を巡りキャリアをスタート。

2014年から2019年まで、長崎ハウステンボス世界フラワーガーデンショーにて特別展示を披露されました。

2018年、シンガポールで開催された世界ガーデンフェスティバルに日本代表として出場。

2017年には株式会社「花とんぼ」を設立しています。

現在は神奈川県葉山町でアトリエ・ショップを構えています。

初となる、LEGOフラワーアレンジメントをつくれる、大人限定の特別なイベント。

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京「大人のレゴ(R)ナイト」は、2024年4月20日開催です☆

