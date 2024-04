「X JAPAN」のYOSHIKI(年齢非公表)が2日、自身のインスタグラムを更新。親交のある世界的現代美術家の奈良美智氏(64)が撮影した“流氷ショット”を披露した。

YOSHIKIは「I love the beauty of nature.(私は自然の美しさが大好きです)自然て美しい」とコメント。普段の衣装と変わらない姿で流氷に乗る写真を公開し、ハッシュタグで「Photo by 奈良美智」と添えた。

前日にはストーリーズで流氷が見える窓辺でピアノを演奏する姿を動画で公開。この投稿に奈良氏が自身のX(旧ツイッター)で反応。「みなさん、あれはホントに流氷です」と投稿していた。

これらの投稿にフォロワーからは、「壮大で本当に美しいです」「風邪ひかないようにして下さいね」「すごい体験してますね」「寒そう」「マジでここは何処なん?」などの声が寄せられた。