タレントのMatt(29)が2日、自身のインスタグラムを更新。父でプロ野球巨人の桑田真澄2軍監督が1日に56歳の誕生日を迎えたことを報告し、親子ショットを披露した。

「4月1日はパパの誕生日でした パパ、おめでとう」と書き出すと、バースデーケーキやワインを前にした自身と桑田2軍監督の2ショットをアップ。

「みんなでお祝いできてよかった May you have an amazing year!!!!」と祝福すると、「ずっとカッコいいパパでいてね lysm いつもありがとう」とメッセージを送った。

Mattの投稿に、フォロワーからは「最高のツーショット!マットさんは親孝行ですね!!」「おめでとうございます」「桑田くん 沢山の人にお祝いされて幸せですね 元気でファームも優勝してください」「パパーーーー」といった反響が寄せられている。