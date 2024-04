◆Matt、父・桑田真澄氏の誕生日会報告

【モデルプレス=2024/04/02】モデルで音楽家のMattが2日、自身のInstagramを更新。父で元プロ野球選手の桑田真澄氏の誕生日会を報告した。Mattは「4月1日はパパの誕生日でした」と報告し、桑田氏と笑顔で写る2ショットを公開。「パパ、おめでとう みんなでお祝いできてよかった」と祝福し、「May you have an amazing year!!!!ずっとカッコいいパパでいてね lysm いつもありがとう」と沢山の絵文字を交えて感謝をつづった。また、投稿にはホールケーキやフルーツタルト、並べられたワインなどの写真も。艷やかなお寿司は高級寿司店に来て握ってもらったそうで、豪華な誕生日会であったことがうかがえる。同投稿にファンからは「最高の2ショット」「食卓がレベチ」「素敵な家族」「真澄パパさん幸せそう」といった声が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】