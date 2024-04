リアム・ギャラガーは、息子ジーン(22歳)のバンド、Villanelleを気に入っており、オアシスのファースト・アルバム『Definitely Maybe』のリリース30周年を記念し、この夏UK/アイルランドで開催するツアーのオープニングに彼らを迎えるようだ。リアムは土曜日(3月30日)、X(旧Twitter)で、ファンから「ジーンのバンドをどう思う?」と問われると、「彼らはいい。DMツアーで1番にプレイさせるつもりだ」と答えた。

There good I’m gonna put them on 1st for DM tour