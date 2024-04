富士本栖湖リゾートの、花々や草木のナチュラルな自然美と『ピーターラビット』の世界観が楽しめる「ピーターラビットTM イングリッシュガーデン」が2024年も開園!

絵本シリーズの“おはなしのかけら”をちりばめた屋外ギャラリーに新たな7作品が登場するほか、「こねこのトム」が庭で蝶と戯れている挿絵をイメージしたフォトスポットが仲間入りします☆

富士本栖湖リゾート「ピーターラビット TM イングリッシュガーデン」2024年度営業

オープン期間:2024年4月13日(土)〜11月24日(日)予定

※5月27日(月)〜5月31日(金)はクローズ

※開花状況により変動あり

※営業時間・入園料については、春季は「富士芝桜まつり」、秋季は「虹の花まつり」に準じます。それ以外の期間は、7月20日(土)〜8月30日(金)を除き無料で入園できます

イギリス湖水地方が舞台の絵本『ピーターラビットのおはなし』の世界観を再現したイギリス式庭園「ピーターラビットTM イングリッシュガーデン」

イギリス人ガーデンデザイナー、マーク・チャップマン氏が監修し、春から初冬にかけて約300種類の草木や花々を鑑賞しながらゆったりと庭園内の散策を楽しむことができます。

2024年度のオープン日となる4月13日からは、絵本シリーズの“おはなしのかけら”をちりばめた屋外ギャラリー「ピーターラビットTM ストーリートレイル」が新たに7作品登場。

『ピーターラビット』の作中に入り込みながら、小径の散歩が楽しめます。

また、庭園内に新たに『ピーターラビット』作品の中でも人気のある「こねこのトム」が庭で蝶と戯れている挿絵をイメージしたフォトスポットが仲間入り。

各所に散りばめられたキャラクターたちのフォトスポットを探しながらイングリッシュガーデンが楽しめます。

ショップでは、山梨の名産、桃やぶどうを持った「ピーターラビット」がかわいい「キーホルダー」や、「モバイルスタンド」などの新グッズを販売。

併設のカフェでは『ピーターラビット』の絵本をモチーフにした、「ブルームパイ」や「マグレガーおじさんのとれたて野菜のブーケサラダ」などのオリジナルメニューが楽しめます☆

こねこのトムの新フォトスポットが登場

庭園内に『ピーターラビット』作品の中でも人気のある「こねこのトム」が庭で蝶と戯れている挿絵をイメージしたフォトスポットが登場。

各所に散りばめられたキャラクターたちのフォトスポットを探しながらイングリッシュガーデンを楽しむことができます。

絵本に登場する、“おはなしのかけら”がちりばめられた小径で楽しむ「ピーターラビットTM ストーリートレイル」

追加作品:

はりねずみティギーのおはなしモペットちゃんのおはなしまちねずみのジョニーのおはなしこぶたのブランドのおはなしパイがふたつあったおはなしアプリイ・ダブリイのわらべうたセシリ・パセリのわらべうた

『ピーターラビットのおはなし』をはじめ、絵本シリーズに登場するフレーズやアイテムなどの“おはなしのかけら”を、キャラクターのパネルとともに豊かな自然の中にちりばめた「ピーターラビットTM ストーリートレイル」

ストーリートレイルに、新たな7作品が登場します。

心地よい小径を散策しながら、作品を知る方はもう一度、知らない方は新たに絵本を読みたくなる気持ちにさせる屋外ギャラリーです。

※「ストーリートレイル」の場所は、会場内「竜神池」脇の木々に囲まれた小径エリアです

オリジナルグッズ

「ピーターラビットTM イングリッシュガーデン」オリジナルグッズが揃うショップも展開。

春の新グッズとして、山梨の名産、桃やぶどうを持った「ピーターラビット」がかわいい「フレークキーホルダー」や、「モバイルスタンド」が登場します。

ぬいぐるみ

価格:3,670円

ちょこんとお座りする「ピーターラビット」をデザインしたオリジナルぬいぐるみ。

「ピーターラビット」が持つ富士山には「ピーターラビットTM イングリッシュガーデン」のロゴが刺繍されています。

ティーストレーナー付きマグカップ付きマグカップ

価格:2,500円

ティータイムにぴったりなティーストレーナー付きマグカップ。

マグカップには様々なポーズをとる「ピーターラビット」が描かれています。

オリジナル絵柄の「甲州印伝」

富士山やお花と共に「ピーターラビット」を落とし込んだ、オリジナル絵柄の「甲州印伝」

ポーチやお財布など、様々なグッズが展開されます。

モバイルスタンド

価格:各800円

『ピーターラビット』の魅力あふれるアートを使用したモバイルスタンド。

日常のワンシーンを落とし込んだデザインなど2種類が展開されます。

スティックキーホルダー(3種セット)

価格:2,000円

異なるデザインのスティックキーホルダーは、3個セットで販売。

自分用としてはもちろん、お土産にもぴったりなグッズです。

フレークキーホルダー

販売開始日:2024年4月20日(土)

価格:1,100円

種類:全4種

「ピーターラビット」のフレークを閉じ込めたキーホルダー。

山梨県の名産である桃やぶどうを持ったデザイン全4種がラインナップされます。

思わず写真を撮りたくなるオリジナルメニューが満載のカフェ

メニュー名・価格:

・ブルームパイ 各3,800円

・マグレガーおじさんのとれたて野菜のブーケサラダ 1,700円

・彩りローストビーフプレート 2,800円

庭園に併設したカフェでは、絵本に出てくるパイとデイジーのお花をモチーフにした「ブルームパイ」などを提供。

色とりどりの野菜やスモークサーモンを花束のように盛りつけた「マグレガーおじさんのとれたて野菜のブーケサラダ」、ローストビーフと富士山型のライスを盛りつけた「彩りローストビーフプレート」などのオリジナルメニューが楽しめます。

ほかにも、サクサク食感のシュークリームやパンなどのテイクアウトメニューもラインナップ☆

絵本<ピーターラビットTM>を体感するギャラリー、庭園と富士山を一望できるガーデンタワー

『ピーターラビットのおはなし』をはじめ、『赤りすナトキンのおはなし』や『かえるのジェレミーのおはなし』といった5つのおはなしをテーマに、絵本の世界に入り込んだかのような体験ができるショップ内にあるギャラリー。

また、高さ約8mのガーデンタワーは、庭園越しに富士山を見渡すことができる絶景スポットで、タワー内部の壁面には「ピーターラビット」をはじめとしたさまざまなキャラクターフレームが飾り付けられています。

心地よい風を感じながら、美しい花々と「ピーターラビット」の世界を楽しむことができるスポット。

4月13日より2024年度の営業を開始する、富士本栖湖リゾート「ピーターラビット TM イングリッシュガーデン」の紹介でした☆

BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2024

