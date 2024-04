八天堂の「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」が、2024年4月2日(火)よりファミリーマート限定で登場!

3年間熟成することでより香り高く、風味豊かな味わいになった「長期熟成抹茶」を使用した、色鮮やかな見た目と濃厚で芳醇な香りと味わいが楽しめるくりーむパンです。

ファミリーマート「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」

価格:1個280円(税込)

発売日:2024年4月2日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート(約16,400店)

※一部店舗では取り扱いがない場合があります

※八天堂店舗、オンラインショップでの販売はありません

※数量限定

八天堂から、ファミリーマート限定の「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」が登場!

「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」は、ファミリーマートで展開する地域の素材と季節感を大切にした限定商品の企画の第一弾として、2023年に好評だったフレーバーです。

生産量が少なく希少性とオリジナリティーが高いと言われる島根県出雲市産の抹茶。

さらなるおいしさを追求しリニューアルを検討する中で、収穫後3年間熟成することでより香り高く、風味豊かな味わいが楽しめる「長期熟成抹茶」が採用されました。

抹茶の使用量、クリーム量を調整しながら、2023年発売の従来品から一部製法も変えることで、なめらかな味わいとくちどけは変わらず、より香り高く、風味豊かな一品へと生まれ変わっています。

今回の「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」には、しっとりふんわり柔らかな生地の中に、軽くてくちどけの良いカスタードクリームと濃厚な長期熟成出雲抹茶クリームを詰めています。

色鮮やかな見た目と濃厚で芳醇な香りと味わいが楽しめるくりーむパンです☆

出雲抹茶「長期熟成抹茶」の特長

出雲市は全国のお茶の産地と比べて日照時間が非常に短いため、茶葉は効率良く光合成を行い葉緑体を多く含み、濃い緑色に発色して見た目も鮮やか。

出雲抹茶は生産量が少なく希少性とオリジナリティーが高い抹茶と言われています。

長期熟成抹茶は、通常は収穫から半年ほどで出荷するところ収穫後3年間熟成させることで、香りや旨味が高まり濃厚な味わいが楽しめる抹茶です。

「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」リニューアルポイント

長期熟成抹茶ならではの風味の良さを感じられるように、抹茶の使用量、クリーム量など調整しながら試作を重ねた「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」

抹茶の粉がダマになり、なめらかさやくちどけの良さに影響を及ぼさないよう、従来品から一部製造方法も変えることで、今回の商品が完成しました。

ふんわり柔らかなパン生地と、軽くてくちどけの良いカスタードクリーム、濃厚な長期熟成出雲抹茶クリームの2層が織りなす味わいを楽しめる一品です。

さらにおいしくなった、抹茶クリームとカスタードクリームがとろけるクリームパン!

「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」は、2024年4月2日(火)より、全国のファミリーマートにて販売開始です。

※内容が変更になる場合もあります

※写真はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長期熟成抹茶を使った濃厚で芳醇な香りと味わい!ファミリーマート「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」 appeared first on Dtimes.