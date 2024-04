BOYNEXTDOORが4月15日にリリースする2nd EP『HOW?』のトラックリストが公式SNSで公開された。

本作には、タイトル曲「Earth, Wind & Fire」を含め「OUR」「Amnesia」「So let's go see the stars」「l i f e i s c o o l」「Dear. My Daring」など6つの新曲と、タイトル曲の英語バージョンの計7つのトラックが収録される。

最初のトラック「OUR」は、緊張してわくわくする初デートを軽快に描いた曲だ。「Amnesia」には恋人関係に発展し、喧嘩と仲直りを繰り返すカップルの姿が描かれ、「So let's go see the stars」は恋に落ちた2人の夜のデートをロマンチックに表現。タイトル曲「Earth, Wind & Fire」は愛を地、風、火のような自然に例え、BOYNEXTDOORのキッチュな想像力と個性を表現している。「l i f e i s c o o l」は6人の若者が一堂に会し、愛と人生について話し合う姿を描いた楽曲。さらに、6番目のトラック「Dear. My Darling」を通じて、この初恋の物語の結末を確認することができる。

本作は“初恋物語3部作”のフィナーレを飾る作品で、各トラックには初恋を経験した人であれば一度は経験するであろう多様な感情が込められているという。

作曲、作詞には、前作と同様、JAEHYUN、TAESAN、WOONHAKがタイトル曲を含めた5曲に参加。アーティスト兼プロデューサーのZICOがアルバムの総括プロデュースを担当し、デビューの時から共に制作に携わっているPop Timeがメインプロデューサーを務めた。

また、BOYNEXTDOORは韓国のダーマコスメティックブランド Doctor Gのグローバルアンバサダーに抜擢。Doctor Gは「BOYNEXTDOORの健康で親しみやすいイメージと、KPOP界の波及力がDoctor Gの製品とブランドメッセージを全世界の消費者に伝えるのに良いシナジーを出すと期待している」と、抜擢の理由を説明している。

(文=リアルサウンド編集部)