

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44873.37 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43814.40 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41961.83 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41766.16 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41740.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41099.32 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40432.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40397.10 均衡表転換線(日足)

40223.38 6日移動平均線

40109.26 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39838.91 ★日経平均株価2日終値



39765.65 25日移動平均線

39679.57 均衡表基準線(日足)

39098.82 ボリンジャー:-1σ(25日)

38797.51 新値三本足陰転値

38607.87 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38471.19 均衡表転換線(週足)

38431.99 ボリンジャー:-2σ(25日)

38256.69 13週移動平均線

37832.88 均衡表雲上限(日足)

37765.15 ボリンジャー:-3σ(25日)

36872.78 75日移動平均線

36404.12 ボリンジャー:-1σ(13週)

35813.02 均衡表基準線(週足)

35796.73 均衡表雲下限(日足)

35475.13 26週移動平均線

34551.55 ボリンジャー:-2σ(13週)

34137.21 200日移動平均線

32698.98 ボリンジャー:-3σ(13週)

32342.38 ボリンジャー:-1σ(26週)

31534.14 均衡表雲上限(週足)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

29209.63 ボリンジャー:-2σ(26週)

26076.89 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 37.63(前日54.34)

ST.Slow(9日) 55.16(前日67.83)



ST.Fast(13週) 91.08(前日90.93)

ST.Slow(13週) 89.64(前日89.59)



［2024年4月2日］



株探ニュース

