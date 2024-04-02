　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44873.37　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43814.40　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41961.83　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41766.16　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41740.62　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41099.32　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40432.49　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40397.10　　均衡表転換線(日足)
40223.38　　6日移動平均線
40109.26　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39838.91　　★日経平均株価2日終値

39765.65　　25日移動平均線
39679.57　　均衡表基準線(日足)
39098.82　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38797.51 　　新値三本足陰転値
38607.87　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38471.19　　均衡表転換線(週足)
38431.99　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38256.69　　13週移動平均線
37832.88　　均衡表雲上限(日足)
37765.15　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36872.78　　75日移動平均線
36404.12　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35796.73　　均衡表雲下限(日足)
35475.13　　26週移動平均線
34551.55　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34137.21　　200日移動平均線
32698.98　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32342.38　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31534.14　　均衡表雲上限(週足)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
29209.63　　ボリンジャー:-2σ(26週)
26076.89　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　37.63(前日54.34)
ST.Slow(9日)　　55.16(前日67.83)

ST.Fast(13週)　 91.08(前日90.93)
ST.Slow(13週)　 89.64(前日89.59)

［2024年4月2日］

株探ニュース