サンマルクカフェが手掛けるモチモチ食感の生麵が特徴のパスタシリーズに、2024年4月5日(金)から「W卵黄と厚切りベーコンの濃厚カルボナーラ」が登場!

卵黄2個を贅沢に使用し、ジューシーなベーコンや生麺をたっぷりと絡めた濃厚でクリーミーなパスタです。

今回は、サンマルクカフェのパスタシリーズ2品もあわせて紹介していきます☆

サンマルクカフェ「W卵黄と厚切りベーコンの濃厚カルボナーラ」

取扱店舗:サンマルクカフェ

※イオンモール岡山店、プレナ幕張店、他70店舗のみの販売

もちもち食感の生麺が特長的な「サンマルクカフェ」のパスタシリーズから、サンマルクカフェ史上初、卵黄2個を贅沢に使用したクリーミーなパスタメニュー「W卵黄と厚切りベーコンの濃厚カルボナーラ」が登場!

1番の人気商品「チョコクロ」はじめ、長年の人気商品「じゃがバタデニッシュ」や「バターデニッシュ」など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているベーカリーカフェ「サンマルクカフェ」

そんな「サンマルクカフェ」のパスタは、オリジナル配合で作り上げたもちもち食感の生麺を使用し、注文を受けてから店内の厨房で丁寧に一つ一つ茹であげ、ソースや具材を混ぜ合わせて調理しているのが特徴です。

今回、そんなパスタシリーズに、濃厚かつクリーミーなパスタメニューが仲間入り!

ジューシーな厚切りのベーコンとクリーミーなソースが絡み合い、素材の旨みとクリームソースのやみつきになる味わいを存分に楽しめます。

また、各パスタメニューには、ドリンクがセットにできるお得な「パスタセット」も用意されています。

新メニュー「W卵黄と厚切りベーコンの濃厚カルボナーラ」

価格:890円(税込) ※一部店舗によって価格が異なります

発売日:2024年4月5日(金)

サンマルクカフェ史上初、卵黄を2個使用したカルボナーラ。

オリジナルでブレンドされた、親しみのある味わいの濃厚なカルボナーラソースに、北海道産生クリームやコクを出すためにブイヨンも入れています。

更に卵黄1個を加えることにより、より香り豊かでコク深い、サンマルクカフェでは今までにない、本格的なカルボナーラを味わえます。

また、8mmという厚切りのベーコンを使用しているので、ベーコンのジューシーな旨味を味わえるのもポイント。

仕上げには卵黄を贅沢に真ん中にトッピング!

少しずつ割りながら食べていくと、卵のクリーミーでまろやかな味わいを口いっぱいに堪能できます。

濃厚なカルボナーラのクリームの香りと、ブラックペッパーやチーズの香りが楽しめる出来立てパスタです☆

販売中「明太子と3種の彩り 和風バター醤油パスタ」

価格:890円(税込) ※一部店舗によって価格が異なります

バターの旨味が明太子を引き立てる、コク深い和風仕立てのパスタ。

大葉・白ごま・海苔と薬味を少しずつ混ぜ合わせることで、味の変化も楽しめます。

販売中「モッツァレラとグリル野菜のトマトソースパスタ」

価格:860円(税込) ※一部店舗によって価格が異なります

ジューシーなトマトの旨味が、グリル野菜の甘味を引き立てます。

とろ〜りとろけるモッツァレラチーズでマイルドな味わいに仕上げられた一皿です。

卵黄を2個使用した、濃厚でクリーミーなカルボナーラ!

「W卵黄と厚切りベーコンの濃厚カルボナーラ」は、2024年4月5日(金)より、サンマルクカフェにて発売です。

