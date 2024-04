NewJeans、米「iHeartRadio Music Awards」でK-POP最高の新人賞を受賞！

NewJeansが、アメリカ有数の音楽授賞式のトロフィーを獲得した。彼女たちは4月1日(現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスで開かれた「2024 iHeartRadio Music Awards」の「K-POP最高の新人(Best New Artist(K-POP))」部門で受賞を果たした。「iHeartRadio Music Awards」は、アメリカのオンラインラジオ放送局iHeartRadioが2014年から開催している音楽授賞式で、1年間、iHeartRadio放送局とアプリで最も多く再生されたアーティストと曲に対して授賞を行う。

NewJeansは、映像を通じて「Bunnies(NewJeansのファン)の応援のおかげで、私たちが毎日頑張れる力をもらっています」とし、「私たちをサポートしてくださったすべての方々に、心から感謝します」と受賞の感想を伝えた。彼女たちは昨年11月、アメリカ大衆音楽の3大授賞式の一つである「ビルボード・ミュージック・アワード(BBMAs)」で「トップ・グローバルK-POPアーティスト(Top Global K-pop Artist)」を受賞し、先月は「2024 Billboard Women In Music Awards」で、K-POPの女性アーティスト初の「今年のグループ賞(Group of the Year Award)」を受賞し、絶大な人気を証明した。