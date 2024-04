ルーズな抜け感を作る「ソックス」で最旬スタイルにアップデート! 【パリスナップ】

2月26日から3月5日にかけて、2024-25年秋冬シーズンのパリ・ファッション・ウィークが開催された。“日常”が今季のキーワードとなり、多くのブランドが現実に根差した実用的なアイテムを多く打ち出した。ワードローブの定番である普遍的なデイリーウエアをツイストさせて新鮮さを与えたり、スタイリングで現代的に魅せる手法も多数。オフランウェイにも、手持ちのアイテムを最旬スタイルにアップデートさせる、今すぐ参考にしたいアイディアが満載!

ソックス×シューズのバランスで作る足元が、今季のオフランウェイで主役級の存在感を放った。ソックスのアイディア自体は真新しいものではないが、そのスタイルとシューズとの組み合わせに変化あり! 長年愛用するシューズが様変わりするかのような斬新さを加えられるとともに、定番コーデも一気に最旬スタイルに昇華できる、ソックスの可能性を最大限に活かすべき。1. シューズと同系色でマッチPhoto by Yusuke Kinaka ©FASHION HEADLINE「ミュウミュウ」のショーに来場したモデルのマギーは、同ブランドと「ニューバランス」とのコラボスニーカーを着用。ソックス初心者は、まずは彼女のようにシューズとマッチする同系色のソックスを選んでみて。失敗なくスタイリングを組めるうえ、他のコーディネートでも着回しが利くアイディア。2. ビビッドカラーを差し色にPhoto by Yusuke Kinaka ©FASHION HEADLINE上級テクにトライしたいなら、目を引くビビッドカラーのソックスを差し色として組むワンポイントコーデを。スタイリストの彼女は、グリーンのソックスをアンクル丈のボトムスとレザーシューズと合わせて、マニッシュな足元を演出。洋服にも鮮やかなレッドを取り入れつつも、全体のカラーが見事にまとまっていて、さすがファッショニスタと言いたくなるテクニック!3.ユニークな変わり種ソックスPhoto by Yusuke Kinaka ©FASHION HEADLINE来場者の多くは、レースやモチーフとさまざまなソックスに挑戦していたのが印象的。オールブラックでまとめた彼女は、メリージェーンにレースのソックスを合わせるガーリッシュな足元で、甘美な雰囲気を漂わせる。春から夏、秋まで楽しめそうな、軽やかな素材は今季のトレンドアイテムの一つでもあり、ソックスなら手軽に取り入れられるはず!番外編最も着用率の高いソックスは、1と2のファッショニスタのような、クシュとルーズに履ける長さのタイプ。この他にも、モノトーンにカラーストッキングを合わせるなど、普段は脇役のアクセサリーを目立たせるスタイリングが目を引いた。Photo by Yusuke Kinaka ©FASHION HEADLINEPhoto by Yusuke Kinaka ©FASHION HEADLINEText by ELIE INOUEPhoto by Yusuke Kinaka