MAMAMOO ファサ、セクシーすぎるビキニ姿…小麦肌が輝く近況ショットに視線釘付け

MAMAMOOのファサが、挑発的な写真を公開した。ファサは1日、自身のSNSに近況写真をアップした。彼女はビキニ姿で熱い太陽の下で本を読んでいる。グラマラスなボディラインと焼けた肌が、セクシーな魅力を倍増させる。昨年P NATIONに移籍した彼女は、シングル「I Love My Body」「Chili」など活発な活動を展開して人気を博した。ファサは4月20日、ソウル世宗(セジョン)大学大洋ホールにてファンコンサートツアー「HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Seoul」を開催する。