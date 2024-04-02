【スイス】
小売売上高（2月）15:30　
予想　N/A　前回　0.3%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）16:30
予想　45.145　前回　44.0（製造業PMI)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55
予想　41.6　前回　41.6（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）17:00
予想　45.77　前回　45.7（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00
予想　0.5%　前回　0.4%（前月比)
予想　2.2%　前回　2.5%（前年比)
予想　0.7%　前回　0.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.4%　前回　2.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30
予想　49.9　前回　49.9（製造業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
JOLTS求人件数（2月）23:00
予想　877.0万人　前回　886.3万人（JOLTS求人件数)

製造業新規受注（2月）23:00
予想　1.0%　前回　-3.6%（前月比)

耐久財受注（確報値）（2月）23:00
予想　1.4%　前回　1.4%（前月比)
予想　0.5%　前回　0.5%（輸送除くコア・前月比)

※予定は変更されることがあります。