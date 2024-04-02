【スイス】

小売売上高（2月）15:30

予想 N/A 前回 0.3%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）16:30

予想 45.145 前回 44.0（製造業PMI)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55

予想 41.6 前回 41.6（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）17:00

予想 45.77 前回 45.7（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00

予想 0.5% 前回 0.4%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.5%（前年比)

予想 0.7% 前回 0.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.4% 前回 2.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30

予想 49.9 前回 49.9（製造業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

JOLTS求人件数（2月）23:00

予想 877.0万人 前回 886.3万人（JOLTS求人件数)



製造業新規受注（2月）23:00

予想 1.0% 前回 -3.6%（前月比)



耐久財受注（確報値）（2月）23:00

予想 1.4% 前回 1.4%（前月比)

予想 0.5% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)



※予定は変更されることがあります。

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