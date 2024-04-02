明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０１：００ 米・ウィリアムズニューヨーク連銀総裁がＮＰＯ主催の討議に参加

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：４５ 中・財新非製造業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・失業率

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）



○決算発表・新規上場など



決算発表：カネコ種<1376>，ＫＴＫ<3035>，ワールド<3612>，川口化<4361>，西松屋チェ<7545>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872>



出所：MINKABU PRESS