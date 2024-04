大黒摩季が4月13日、神奈川・KT Zepp横浜にて<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!”〜人類みな親戚 Vol.1 Kick off 横浜〜>を開催する。これは令和6年能登半島地震に被災された方々への支援と、復興を応援するチャリティライブとなるものだ。このたび、同チャリティライブの出演ゲストおよびサポートメンバーが発表となった。ゲストとして発表されたアーティストは、A.B.C-Z、スーパー太鼓トリオ (ヒダノ修一、一彩、山口託矢)、Team Black Starz、DEEN、ハラミちゃん、YU-KI (TRF)といった6組。サポートメンバーは、原田喧太 (G)、北川遊太 (G)、徳永暁人 (B)、柴田敏孝 (Key)、清水俊也 (Key)、濱崎大地 (Dr)、竹上良成 (Sax)、原田ゆか (Cho)といった大黒摩季のツアーサポートを務める面々だ。なお、司会をジョニー志村が務める。



▲A.B.C-Z ▲A.B.C-Z



▲スーパー太鼓トリオ ▲スーパー太鼓トリオ



▲Team Black Starz ▲Team Black Starz



▲DEEN ▲DEEN



▲ハラミちゃん ▲ハラミちゃん



▲YU-KI (TRF) ▲YU-KI (TRF)

■<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!” 〜人類みな親戚♡ Vol.1☆Kickoff横浜〜>

2024年4月13日(土) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open16:30 / start17:00

▼ゲスト・アーティスト ※50音順

・A.B.C-Z

・スーパー太鼓トリオ (ヒダノ修一、一彩、山口託矢)

・Team Black Starz

・DEEN

・ハラミちゃん

・YU-KI (TRF)

▼サポート・ミュージシャン

・原田喧太 (G)

・北川遊太 (G)

・徳永暁人 (B)

・柴田敏孝 (Key)

・清水俊也 (Key)

・濱崎大地 (Dr)

・竹上良成 (Sax)

・原田ゆか (Cho)

▼チケット

・1Fスタンディング 7500円(税込)

・2F指定席 8500円(税込)

※ご入場時、別途ドリンク代が必要となります。

※4歳以上有料。3歳以下入場不可。

※車いす席ご希望の方:https://www.diskgarage.com/form/wheelchair_inquiry

一般発売:2024年3月16日(土)10:00〜

(問)DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2024年4月13日(土) 神奈川・KT Zepp Yokohamaopen16:30 / start17:00▼ゲスト・アーティスト ※50音順・A.B.C-Z・スーパー太鼓トリオ (ヒダノ修一、一彩、山口託矢)・Team Black Starz・DEEN・ハラミちゃん・YU-KI (TRF)▼サポート・ミュージシャン・原田喧太 (G)・北川遊太 (G)・徳永暁人 (B)・柴田敏孝 (Key)・清水俊也 (Key)・濱崎大地 (Dr)・竹上良成 (Sax)・原田ゆか (Cho)▼チケット・1Fスタンディング 7500円(税込)・2F指定席 8500円(税込)※ご入場時、別途ドリンク代が必要となります。※4歳以上有料。3歳以下入場不可。※車いす席ご希望の方:https://www.diskgarage.com/form/wheelchair_inquiry一般発売:2024年3月16日(土)10:00〜(問)DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

関連リンク

◆大黒摩季 オフィシャルサイト

◆大黒摩季 オフィシャルTwitter

◆大黒摩季 オフィシャルInstagram

◆大黒摩季 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆大黒摩季 プライベートYouTubeチャンネル

◆大黒摩季 オフィシャルFCサイト

◆大黒摩季 オフィシャルサイト◆大黒摩季 オフィシャルTwitter◆大黒摩季 オフィシャルInstagram◆大黒摩季 オフィシャルYouTubeチャンネル◆大黒摩季 プライベートYouTubeチャンネル◆大黒摩季 オフィシャルFCサイト

能登半島地震の被災地復興に掛ける熱い思いを大黒摩季自身が出演ゲスト一人一人に直接語り、これに賛同を得るかたちで、すべてのアーティストが快諾したという。ライブ当日は、能登地方へのパブリックビューイングや映像配信限定公開が行われるなど、ジャンルもさまざまなアーティストが、子供からお年寄りまで楽しませてくれるはずだ。以下に、大黒摩季のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「震災当初は日本中、世界中から愛や支援・義援金も集中し、日本人のホスピタリティと団結力にはいつも感動するけれど、残念ながら人は日々の忙しい暮らしの中で、罪なく被災地のことを忘れてゆく。だけど支援も応援も、現地の皆さんが再び人生を歩き出し、その笑顔が見られるまではずっと必要なんです。報道だけでは見えない痛みがたくさんあるんです。だから私は、音楽やエンターテイメント、そして大黒摩季を通して、まずは事あるごとに楽しみの中で振り向いてもらい、思い出してもらうことをして行くべきだと思ったんです。私はいつも私を愛してくれる人はみんな親戚だと思ってきたのね。だからつきつ離れつ気にしあって、ピンチになれば助けに行く、そして親戚の親戚はみな親戚だからそこにいるご近所さんも周りの人へも自分ができることをする。それが〜人類みな親戚♡〜の心なんですよね。ライブに来られるお客様、そして共に音を奏でるアーティスト、ミュージシャン達、全国で視聴し共鳴してくれる人達みんなが、能登地方の皆さんの味方&応援団、親戚です!! 一人なんかじゃないんです!! 生きてさえいれば必ずチャンスも幸せにも出会えるんです☆ まずは音楽で心の筋肉を緩めて、楽しんでください♬ 〜人類みな親戚♡〜」──大黒摩季◆ ◆ ◆震災から三ヶ月が過ぎ、今もなお絶望と不安の中で復旧・復興に務める現地の方々、不眠不休でそれにあたる人達に、大黒摩季は温かく楽しいエンターテインメントで、笑顔のきっかけを運ぶべく様々な活動を続けるとのことだ。そのひとつとなる<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!”〜人類みな親戚 Vol.1 Kick off 横浜〜>出演ゲストの詳細を以下にお知らせしたい。一昨年2022年のシングル「#IMA」、昨年2023年の「オリジナルストーリー」といった2作品は大黒摩季の作詞作曲によるA.B.C-Zへの提供楽曲だ。同チャリティライブでは、レコーディングにも参加しているハラミちゃん(Pf)、徳永暁人(B)、濱崎大地(Dr)がサポートを務める。スーパー太鼓トリオは、大黒摩季の楽曲「東京Only Peace」レコーディングに参加したヒダノ修一、一彩、山口託矢のユニットだ。大黒摩季は2023年の30周年ツアーファイナルに向けてヒダノ修一のもとで大太鼓のレッスンをスタート、現在もトリオメンバーの指導を受けている。石川県能登地方には伝統的太鼓文化が存在し、震災によって重要な民俗文化財が壊滅的な被害を受けたという。太鼓文化に詳しいヒダノ修一からその話を聞いた大黒も、当日はスーパー太鼓トリオと共に太鼓を演奏する。ストリートダンスをベースにした働くエンターテイメント集団がTeam Black Starz、通称ブラスタだ。世界からの高い評価を受ける彼らは大黒摩季の「熱くなれ」「あなただけ見つめてる」をモチーフにしたダンス動画サイトにアップ。これを観た大黒が感激し、すぐにコラボレーションを提案して大黒摩季の30周年ツアーファイナル参加やテレビ音楽番組での共演も果たしている。言わずと知れたDEENは、1990年代のJ-POPシーンを共に走り抜け、大黒摩季自身も数々の楽曲にコーラス参加している間柄だ。池森秀一(Vo)とは2019年、同じ北海道出身アーティストとして、北海道胆振東部地震の復興応援ライブをむかわ町で開催した。ハラミちゃんは、幾つもの音楽番組やイベントで共演、その即興性と力強い演奏技術、そしてピュアな感性に大黒摩季が感動し、公私共に親交を深めているピアニストだ。前述のA.B.C-Zの楽曲「オリジナルストーリー」では大黒たってのリクエストでレコーディングにも参加した。ハラミちゃん自身も令和6年能登半島地震へのチャリティーを行いたいと考えており、大黒はその相談を受けていたことから、今回いの一番に声をかけたそうだ。TRFのYU-KIも同じく1990年代J-POPシーンを駆け抜け、現在まで第一線で活躍するアーティストのひとりだ。共に30周年を迎えた昨年、テレビ音楽番組で共演したことをきっかけに意気投合。今回の主旨に賛同し、参加が決定した。ハイパーな二人のディーバの共鳴は、被災地に熱いエナジーを運んでくれる。大黒摩季はこれまで、個人として東日本大震災をはじめとする被災地でボランティア活動を行ってきた。アーティスト大黒摩季としてのチャリティ活動のキックオフにして旗揚げ公演となる<MAKI’s AID “ Cheer Up! 能登半島!” 〜人類みな親戚♡ Vol.1☆Kickoff横浜〜>にはお馴染みサポートメンバー、豪華ゲスト、大黒組スタッフが集結する。