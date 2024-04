東方神起、マカオでの単独コンサートを盛況裏に終了…全28曲の華やかなパフォーマンスを披露

東方神起がマカオでの単独コンサートを盛況裏に終えた。東方神起は3月30日、マカオのThe Londoner Arenaで「2024 TVXQ! ASIA TOUR [20&2] IN MACAU」を開催し、素晴らしいステージで現地のファンを魅了した。今回の公演で彼らは「Rising Sun」「呪文(MIROTIC)」「Wrong Number」「Keep Your Head Down」「Something」「運命(The Chance of Love)」など時間が経っても変わらず愛されている伝説の名曲のステージをはじめ、「Rebel」「Down」「Rodeo」「Jungle」「Life's A Dance」など多彩な魅力を込めた9thフルアルバムのステージまで全28曲の華やかなパフォーマンスを披露した。

また、思い出を呼び起こす様々なVCR映像はファンに笑いと余韻を与えると共に、「Believe」「I Wanna Hold You」「Love In The Ice」「The Way U Are(Unplugged Ver.)」などの甘いバラードナンバーで幻想的なハーモニーを披露し、感動を与えた。これに対し、観客は熱烈な歓呼を送ったことはもちろん、ユンホの「Vuja De」、チャンミンの「Devil」などソロステージの際には、それぞれ異なる色のペンライトを振り、公演をより一層情熱的に楽しみ、「東方神起! 20歳の成人式、おめでとう!」「君との出会いのため20年ぶりに千山万水を越えてきた」と書かれたスローガンイベントも行った。