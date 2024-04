縁日やグルメなどお楽しみ企画が大集合！神戸メリケンパーク「メリケンワンダーパーク2024春」

神戸メリケンパークで2024年5月3日(金祝)・4日(土)・5日(日)に人気イベント「わんわんマルシェ」約150店舗以上、「ハンドメイドEXPO」約50店舗以上、「グルメサミット」約20店舗以上、KOBEメリケンパーク五月祭り、その他「ふわふわ遊具ゾーン」「あそび縁日ゾーン」が集結して「メリケンワンダーパーク2024春」シーズン3を開催します。

2023年ゴールデンウィークに開催した第1回目が、3日間で延べ15万人の来場者を記録し大好評だった為、2024年はさらに規模を拡大し実施します。

神戸メリケンパーク「メリケンワンダーパーク2024春」

開催期間 : 2024年5月3日(金祝)・4日(土)・5日(日)10:00〜17:00

場所 : 神戸メリケンパーク

入場 : 無料

主催 : 神戸港”U”パークマネジメント共同事業体

企画 : 株式会社ゲイナーズ

協力 : 一般社団法人日本催事販売協会・日本フリーマーケット協会・関西アトリエステージ・HKMエンタープライズ株式会社

制作 : わんわんマルシェ実行委員会・ハンドメイドEXPO実行委員会・グルメサミット実行委員会

出店数 :わんわんマルシェ150店舗以上・ハンドメイドEXPO50店舗以上・グルメサミット20店舗以上・その他

神戸メリケンパークでは、2024年5月3日(金祝)からの3日間「メリケンワンダーパーク2024春」シーズン3を開催。

人気イベント「わんわんマルシェ」約150店舗以上、「ハンドメイドEXPO」約50店舗以上、「グルメサミット」約20店舗以上や、その他お祭り企画などが実施される人気イベントです。

<あそび縁日ゾーン>

<グルメサミット>

<ハンドメイドEXPO>

<ふわふわ遊具ゾーン>

