『いわきFC』とのパートナー契約や新店舗誘致も！鹿島ショッピングセンター エブリア「いわきエブリア」にリニューアル

平南ホールディングスは、福島県いわき市で地域を代表する施設である『鹿島ショッピングセンター エブリア』を一昨年取得し、旧運営会社と移管協議を行ってきました。

今回協議合意に至りましたので、2024年4月1日(月)より新体制での運営となり、併せて名称を『いわきエブリア』へ変更等リニューアルを開始します。

鹿島ショッピングセンター エブリア「いわきエブリア」にリニューアル

1. 施設名称変更/新ロゴ(仮)の活用:2024年4月1日より新施設へ

2. 運営体制および施設責任者着任予定:2024年4月1日より新支配人を設置

3. 『いわきFC』とのパートナー契約:2024年4月1日より館内装飾・イベント連携予定

4. リニューアルの開始、テナント移動等:2024年4月1日を目途に第一弾開始予定

5. 地域に根差す、一番店を目指して活動:地域貢献活動の継続

その他、商業施設専門コンサルティング会社である「トリニティーズ」とのマネジメント契約を締結し、開業30年目を来年に控えた歴史ある同館をさらに魅力的にするためノウハウ提供やアセットマネジメント業務の委託を行います。

【1】施設名称変更/新ロゴ(仮)の活用

旧名称:鹿島ショッピングセンター エブリア

新名称:いわきエブリア

1995年(平成7年)いわき市内の小売業者で構成され地域発展の為設立された同館は、運営者として株式会社鹿島ショッピングセンターを設立し地域の方と歩んできました。

ECの発展やSNS普及などの社会変化や大規模競合施設の登場、新型コロナウイルスなどの影響から2024年2月および3月末で一部専門店の閉店と株式会社鹿島ショッピングセンターによる運営を終了します。

本日付で新施設として生まれ変わることを象徴し、従来の名称から『いわきエブリア』へ改称。

この地に根付く施設を目指すとともに、市内の他商業施設や地域団体など町の方々との協業をより強固にしていくことを、“いわきのエブリア”として宣言します。

これに伴い、現在いわき市内のデザイン事務所を中心に複数社と新ロゴの制作を協議しています。

可能な限り、地域のデザイン事務所・地元デザイナーの方とともに新しいロゴマークで施設を盛り上げていきたいと願っています。

新ロゴ制定に数か月を要するため、その間は旧ロゴの変化形仮ロゴを新ロゴとして活用します。

【2】運営体制および施設責任者着任予定

支配人:吉村 正徳(ヨシムラ マサノリ)

所在地:福島県いわき市鹿島町米田字日渡5番地

TEL :0246-46-0100

同社による運営体制に変更し、運営事務所スタッフ等についても新規採用しました。

お買い物をされる利用者の目線で、SNS 等も活用した新たな営業体制を構築していきます。

なお、同館の公式ホームページは譲受したため継続して活用しますがセキュリティ対応の観点やSNS対応等の為、https変更やUIを高めたデザイン変更検討をしています。

※URLの変更はございません。

SNSについては運営面の効率化およびお客様へタイムリーな情報提供を優先するため、現在複数あるアカウントを統廃合し正確でスピーディーなコミュニケーションツールへと変更していきます。

併せて同館名称の商標登録も譲受しており、1997年登録済の名称を新名称にあわせ追加出願するなど知的財産権の登録など適法体制にも配慮していきたいと考えています。

【3】『いわきFC』とのパートナー契約

■契約種別:「ビジネスパートナー契約」「ISAAパートナー契約」

J2リーグに所属する『いわきFC』を運営します、株式会社いわきスポーツクラブ様と新たに上記2種類のパートナー契約をします。

市内商業施設でISAAパートナー契約を締結するのは同館が初となります。

施設としてパートナー契約をすることで、ポスターなどビジュアル的な館内への露出と、いわきスポーツアスレチックアカデミー(ISAA)の活動などをサポートし、将来的には館内での定期的なイベント開催やパブリックビューイング、相互資産利用などを検討します。

■協業案

(1) 閉店中区画・仮囲いへのポスター設置(案)

(2) 大規模壁面を活用した選手プロフィールや試合日程などのPR(案)

※4/1時点の協業案であり、今後変更となる場合があります。

予めご了承ください。

画像提供:いわきFC

2024年シーズンポスター(C)IWAKIFC

選手プロフィールサンプル(C)IWAKIFC

【4】リニューアルの開始、テナント移動等

■リニューアル第一弾:2024年4月1日より順次開始予定

現在、継続出店を希望される多くの店舗があり、旧運営会社より各テナントの契約について終了し新たに同社との契約を締結しています。

約半数の店舗が残留する予定で、一部店舗区画は主に1Fフロアへ集約し回遊性を高めます。

本日より数か月間空室が増加しますが、上記日付より店舗移転が開始されますので、新たな店舗構成でのお買い物を引き続き楽しめます。

なお、2Fについては大型区画を整備し、新たな店舗誘致を計画しています。

【5】地域に根差す、一番店を目指して活動

■地域づくり・子育て支援等の継続

福島県商業まちづくりの推進に関する条例に基づく地域貢献活動などを継続実施してきた当館は、今後も地域の皆さまとともに歩んでいきます。

具体的には、下記のような施策を継続または導入します。

■地域協力

・地域コンテンツの活用や催事イベントの導入

・催事記を重視した季節感のあるキャンペーンや装飾

・例) 令和4年度参考:各種行事等への参加・協力

警察・いわき市等の行政団体主催のイベント・その他地域団体や

地域サークルのイベント等の開催会場の提供(計16回)および協賛

■子育て支援

・赤ちゃんスペースや幼児の遊び場等の整備

・赤ちゃん向けイベント等の企画や商材取り扱い店舗の検討

■お客様との対話

・お客様の意見を活かす仕組み(アンケート等)を検討中

本施設および同社の概要

◆いわきエブリア

所在地 : 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5番地

床面積 : 38,122平方メートル(10,255坪)

駐車場 : 2,000台

店舗構成 : 服飾・食品・生活雑貨・飲食店

