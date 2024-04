エプソンアヴァシスは、長野県塩尻市での『週末ワインメーカーズ』プログラムの試験提供の開始を発表し、参加者の募集を2024年4月5日(金)から開始します。

エプソンアヴァシス「週末ワインメーカーズ」プログラム

『週末ワインメーカーズ』プログラムは「飲む」を超えた、ワインとの新しい付き合い方を提供します。

参加者は週末塩尻に訪れ、10か月間かけてブドウ栽培やワイン醸造を行い、自分たちだけのワインを完成させるというユニークな体験を味わうことができます。

同ブログラムは、塩尻市のワイナリー「サンサンワイナリー」の協力を得て、ワインづくりを核とした地域の関係人口創出を目指していきます。

提供背景

エプソンアヴァシスの所在地である長野県は人口減少・高齢化により、社会・経済・文化の担い手が不足し、地域の活力が低下する課題を抱えています。

本プロジェクトでは「テクノロジーと地域資源を活用して、地域に人を呼び、関係人口・移住を促進することで、地域の活力を向上する」というビジョンを掲げ、これまでサービスの開発と実証実験を重ねてきました。

その結果、今回、長野県塩尻市の地域資源である「ワイン」を活用したサービスの試験提供を開始します。

このサービスのニーズや内容の評価にあたり、プロジェクトのビジョンに共感しサービスを使用していただける方をクラウドファンディングサイトで募集していきます。

週末ワインメーカーズの特徴

【自分たちが理想とするワインをつくる10か月間】

・参加者のために専用の圃場を用意

・参加者は仕込むブドウを自分たちで栽培

・ワインのスタイルを決め、“専用タンク”で醸造

・自分専用のエチケットが作れる(一部対象外プランあり)

・自分専用の一樽を仕込める特別なプランも用意(1名のみ)

【ワインづくりのリアルを学ぶプログラム】

・プロ監修のワインづくりを理解するコンテンツを専用サイトにて提供

・IoTカメラを設置し、リアルタイムでの圃場観察が可能

【ワインづくりのある週末をより楽しくするコミュニティ】

・サンサンワイナリーや他のワインメーカーとの交流や試飲

・ワイン好きの仲間と出会える・繋がれる

・地域ならではの食材・人・文化との触れ合い

プロジェクト概要

プロジェクト名 : 『週末ワインメーカーズ』

プロジェクト公開 : 3月29日 9:00

募集期間 : 4月5日〜5月6日

実施場所 : 長野県塩尻市

実施内容 : 10か月にわたる栽培から醸造までのワインづくり体験

パートナー : サンサンワイナリー

申込方法 : プロジェクトページにて

URL :https://camp-fire.jp/projects/view/740370

事前説明会(オンライン): 決まり次第、プロジェクトページを更新し日程公開予定。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長野県塩尻で自分だけのワインづくりを楽しむ!エプソンアヴァシス「週末ワインメーカーズ」プログラム appeared first on Dtimes.