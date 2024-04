競技ラインを揃える「DIADEM SPORTS」の国内販売を開始！グローブライド 新スポーツ「ピックルボール」日本国内市場へ参入

総合スポーツ用品メーカーの「グローブライド」は、米国のスポーツ用品メーカーDIADEM SPORTS LLC(ダイアデムスポーツ)が取り扱う米国で爆発的に流行している新スポーツ「ピックルボール」の日本国内市場へ参入します。

グローブライド 新スポーツ「ピックルボール」日本国内市場へ参入

「ピックルボール」は、テニス、卓球、バドミントンの要素を融合したラケットスポーツであり、手軽に始められるところと老若男女が楽しめるスポーツとして、米国では近年、急速に広まっています。

その人気は、メディアなどでも話題になり始め日本国内でも急激な市場拡大が期待されています。

グローブライドはこのピックルボールの市場拡大を先取りし、「DIADEM SPORTS」の日本国内販売を4月より開始します。

米国ピックルボールブランド「DIADEM SPORTS」は、2021年より米国内でピックルボール商品の販売を開始し、短期間で確固たる地位を確立したブランドです。

最先端技術を活かした3D 18Kカーボンファイバーを使用した競技系モデル「EDGE 18K」をはじめ、多彩なパドル(ラケット)やアジア大会公認球「POWER PICKLEBALL」など豊富なラインナップを取り揃えています。

グローブライドは、2024年4月から全国のショップ、スポーツクラブ、オンラインショップにてDIADEM SPORTS商品の販売を順次開始します。

これにより、ピックルボールの普及促進に貢献し、新たなスポーツ文化の創造を目指していきます。

製品情報

フラッグシップモデル「EDGE 18K」STANDARD TPA001

価格 : 33,000円(税込)

発売時期 : 2024年4月

素材 : 表面素材…18K カーボンファイバー、コア素材…PP

平均ウエイト : 227g

全長 : 417mm

パドル幅 : 191mm

パドル厚 : 16mm

バランスポイント: 235mm

ハンドル長さ : 135mm

グリップサイズ : 1

