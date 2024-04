2024年5月12日に迎える”母の日”にぴったりな「ムーミンママ」の魅力を詰め込んだ「オールアバウト ムーミンママ」シリーズが登場。

「ムーミンママ」を大胆にデザインしたマグやトート、芳醇なコクが特徴の紅茶などがバラエティー豊かに展開されます☆

『ムーミン』オールアバウト ムーミンママ シリーズ「2024 母の日ギフト」まとめ

販売店舗:

・ムーミンバレーパーク

・ムーミンショップ 銀座店、大阪店、横浜店、名古屋店、二子玉川店(4月12日オープン)

・ムーミンショップ カジュアルエディション 札幌店、上野店、横浜店、天王寺店

・ムーミンカフェ 軽井沢

・MOOMIN SHOP ONLINE

『ムーミン』物語に登場する「ムーミンママ」を主役にした、母の日のギフトにぴったりな「オールアバウト ムーミンママ」シリーズが登場。

デザインには「ムーミンママ」のトレードマークである赤と白の縞のエプロン、肌身離さず持ち歩く黒いハンドバッグ、大切に育てているバラなど「ムーミンママ」を象徴するアートが使用されています。

「ムーミンママ」の優しさを表現した、「オールアバウト ムーミンママ」グッズの一部をピックアップして紹介していきます☆

山加商店「マグ」

価格:各1,650円(税込)

カラー:ピンク・イエロー

岐阜県土岐市の陶磁器メーカー「山加商店」から登場するマグ。

「ムーミンママ」と「リトルミイ」が大きく描かれたピンクと、「ムーミンママ」とさまざまなモチーフが全面にあしらわれたイエローが展開されます。

専用のギフトボックス入りなので、そのままギフトとして渡すこともできるドリンクウェアです。

大橋珍味堂「濃厚HONEYROSE紅茶」

価格:1,080円(税込)

天保元年創業の老舗おつまみ店「大橋珍味堂」の「濃厚HONEYROSE紅茶」

甘く優しい味わいの紅茶で、バラとはちみつの香りも楽しめます。

茶葉にスリランカ産のウバを使用した、芳醇なコクが特徴の紅茶です。

コッカ「ブーケバッグ」

価格:各3,300円(税込)

カラー:ピンク、イエロー

ファブリックで作ったインテリア雑貨や小物を展開する「コッカ」の、ブーケを入れて持ち歩くことができるバッグ。

花の持ち運びを一層おしゃれにみせてくれます。

バッグで包んだブーケをそのままギフトとして渡すのがおすすめです。

ティ・ツウ・オー「手提げトートバッグ」

価格:6,490円(税込)

オリジナルトートバッグを豊富なサイズ、素材から制作できる「ティ・ツウ・オー」から「ムーミンママ」と「リトルミイ」の刺繍デザインが華やかなナイロンバッグが登場。

お出かけにぴったりのたっぷりしたサイズ感で、日常から旅行まで幅広いシーンで活躍します。

軽撥水加工が施されているので、簡単にお手入れできるのも嬉しいポイントです。

ウイックス「アームカバー」/丸眞「ミニタオル」/インディゴ「ボックス」

商品名・価格:

ウイックス「アームカバー」価格:各1,100円(税込)丸眞「ミニタオル」価格:770円(税込)サイズ:250x250mmインディゴ「ボックス」価格:770円(税込)サイズ:190×127×H50mm(内寸)

手軽に使えるミニタオルや、紫外線対策には必須のアームカバーもラインナップ。

自分で選んだグッズ自分で詰めるギフトボックスも「オールアバウトムーミンママ」柄を選ぶことができます。

「オールアバウト ムーミンママ」ノベルティプレゼントキャンペーン

配布開始日:2024年3月上旬以降順次 ※各店舗なくなり次第終了となります

対象店舗:

・ムーミンバレーパーク

・ムーミンショップ ギンザ、オオサカ、ヨコハマ、ナゴヤ、フタコタマガワ(4月12日オープン)

・ムーミンショップ カジュアルエディション 札幌、上野、横浜、天王寺

・MOOMIN SHOP ONLINE

・ムーミンカフェ 軽井沢

・MOOMIN SHOP 楽天市場店 ほか

上記店舗で対象のグッズを購入された方に「オールアバウト ムーミンママ」オリジナルメッセージカードをプレゼント。

気持ちを綴ったメッセージをギフトに添えられます。

※キャンペーン開始日は店舗により異なります

※プレゼントの条件は各店舗に問合せください

「ムーミンママ」を主役にした、”母の日”にぴったりなグッズが盛りだくさん。

「オールアバウト ムーミンママ」デザインを使用した、2024年母の日ギフトの紹介でした☆

