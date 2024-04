有料職業紹介を行う「GENSENS」は、企業と求職者のベストマッチングを実現する新サービス「厳選!JOB!」を2024年4月1日(月)に開始しました。

GENSENS「厳選!JOB!」

求職者と企業のニーズを正確に繋げることで、より良い就職の機会を創出することが社会的要請となっています。

株式会社GENSENSは、市場の変化に応じて柔軟に対応し、効率的な職業マッチングを実現するために「厳選!JOB!」を立ち上げました。

サービスの特徴

求職者と企業の最適なマッチング:求職者のスキルや希望を徹底的に理解し、企業の求める人材像に合致するよう精度の高いマッチングを提供します。

個別カウンセリングによる細やかなサポート:求職者一人ひとりに対する個別カウンセリングを行い、キャリアの相談から面接のアドバイスまで、全面的に支援します。

効率的な転職活動のサポート:企業との面接日程の調整や入社後のフォローまで、スムーズな転職活動をサポートします。

求職者への生活が安定するまでのサポート:住まいが急になくなっても寮付きのお仕事案内を始め、食事の支援、赴任までの待機寮でサポートします。

利用の流れ

・オンラインまたは電話での登録

・個別カウンセリングの実施

・企業との面接のセッティング

・入社後の定期的なフォローアップ

サービス概要

サービス名: 「厳選!JOB!」

提供開始日: 2024年4月1日(月)

提供時間 : 平日 10:00〜19:00、土日祝休み

場所 : 〒166-0012 東京都杉並区和田3-56-12 荒川ビル401

アクセス : 丸の内線「東高円寺」駅 徒歩1分

転職相談 : 無料

申込方法 : LINE or 電話

求職者専用: 050-3515-9866

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 効率的な職業マッチングを実現!GENSENS「厳選!JOB!」 appeared first on Dtimes.