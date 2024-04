DINOS CORPORATIONは、ディノスオンラインショップにて2024年4月1日より、進化系レインウエアの販売を開始しました。

長引く雨にマインドも曇りがちな梅雨や台風の時期に心地よく過ごせるよう、はっ水機能付きで晴雨兼用のアイテムを取り揃えています。

ディノス「DAMA+PLUS」進化系レインウエア

今季のレインアウターとして、軽さと可愛さに胸躍る快適ジャンパースカートや、雨の日もアクティブに過ごせるヘルシー美人のニットセットアップ、チアフルなカラーで気分も晴れやかなジップブルゾン、はっ水加工を施したミモレ丈のスカートをラインナップしています。

各アイテムは、機能性とデザイン性を兼ね備え、雨の日でも快適に過ごせるよう工夫されています。

また、S・M・L・LLの4サイズ展開で、一部のアイテムには3Lサイズも用意しています。

軽さと可愛さに胸躍る快適ジャンパースカート

軽量で可愛らしい快適なジャンパースカートは、すとんと纏えば今っぽく決まる一品です。

はっ水素材でありながら、晴れの日も快適に着ることができます。

軽やかなドレープとマットな光沢を備えたデザインは、大人っぽさを引き立てます。

ウエストと裾まわりのドローコードにより、フィット&フレアやバルーンシルエットなど自在なスタイリングが可能です。

さらに、逆開ファスナーの裾側を開けばパンツとのコーディネートも楽しめます。

写真<左>後ろシルエット <中央>はっ水機能のある軽量の生地 <右>ウエストと裾のドローコードでシルエットを変えられます。

<はっ水加工ジャンパースカート 商品概要>

税込価格: 17,900円

サイズ : S・M・L・LL 計4サイズ

色 : カーキグレー

素材 : ナイロン100%

原産国 : 中国製

雨の日もアクティブ!ライン入りはっ水 ニット パーカー・パンツ

雨の日もアクティブに過ごせるヘルシー美人のためのニットセットアップも登場。

さらっと気持ちのいいニット素材にはっ水機能を加えたこちらのアイテムは、身体のラインを拾いにくい構築的なフォルムと軽さが特徴です。

かぶり型のパーカーには立体的なフード、7分袖、ドロップショルダーの軽快なデザインが施され、リブ編みの配色ラインが爽やかな印象を添えます。

パンツは脚長に見えるセンタータック。

高さのある靴にも合うよう、裾にベント(切れ込み)を設けています。

さらに、美脚効果を高めるサイドラインも特徴となっています。

写真<左>パーカー ネイビー <中央>パンツ ネイビー <右>はっ水機能の糸を使用

ライン入りはっ水 ニット パーカー・パンツ 商品概要

税込価格:パーカー…16,900円

パンツ…17,900円

サイズ :S・M・L・LL 計4サイズ

色 :ネイビー、ブラック 計2色

素材 :ポリエステル100%

原産国 :中国製

チアフルなカラーで気分も晴れやか!はっ水ジャカードニットジップブルゾン

「はっ水ジャカードニットジップブルゾン」と「アーティローザはっ水タフタフレアスカート」のコーディネート

梅雨こそ、色のパワーでポジティブに!ドライタッチのはっ水糸で編んだコンパクトなジップブルゾン。

凹凸のあるジャカード編みが繊細な影を生み、鮮やかなライムカラーに品のいい深みを与えます。

両開きファスナーが程よい抜け感を作るのも、洗練された印象を与えます。

写真<左>ニットジップブルゾン <右>はっ水機能の糸を使用

はっ水ジャカードニットジップブルゾン 商品概要

税込価格:18,900円

サイズ :S・M・L・LL 計4サイズ

色 :ライムグリーン×イエロー

素材 :ポリエステル100%

原産国 :中国製

アーティローザはっ水タフタフレアスカート

さらにミモレ丈のスカートもラインナップ。

東レ株式会社のアーティローザ(R)を使用し、はっ水加工を施しました。

微光沢を湛えたパウダリーな質感とオールシーズン楽しめる使い勝手のよさが魅力です。

アーティローザはっ水タフタフレアスカート 商品概要

税込価格: 16,800円

サイズ : S・M・L・LL・3L 計5サイズ

色 : ライトベージュ・ライトブルー・マスタード 計3色

素材 : ポリエステル88%・ナイロン12%

原産国 : 日本製

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post はっ水機能付きの晴雨兼用レインウェアシリーズ!ディノス「DAMA+PLUS」進化系レインウエア appeared first on Dtimes.