雑誌撮影に海外イベントまで…スピード破局のハン・ソヒ、恋愛は忘れ本日（4月2日）から本業復帰

女優ハン・ソヒが本業に戻る。

【注目】スピード破局のハン・ソヒとリュ・ジュンヨル、共演は白紙に

4月2日、ファッション業界によると、ハン・ソヒは同日、ソウル某所で雑誌撮影に臨む。

ラグジュアリーブランド「DIOR」のアジアパシフィックのアンバサダーを務めるハン・ソヒは、香港、シンガポールの美容雑誌の表紙を飾る予定だ。続けて4月22日、時計ブランド「OMEGA」のイベントに参加するため、22日にイタリア・ミラノに出国する。

最近、ハン・ソヒがアジアで初めて英米圏の家電ブランド「シャーク」の美容関連のモデルに抜擢された事実が、本サイト提携メディア『OSEN』単独報道を通じて知られたりもした。広告業界でのハン・ソヒの熱い人気が感じられる。

(写真提供=OSEN)ハン・ソヒ

先立ってハン・ソヒは俳優リュ・ジュンヨルとの熱愛を公開するかと思えば、その14日後に破局を伝えて話題に。再びファンが愛する本業の女優モードに戻るということで、さらに関心が集まる。

先月30日、ハン・ソヒの所属事務所は「ハン・ソヒとリュ・ジュンヨルが決別した。2人とも俳優としての役割がもっと大きいということがわかった。これ以上、個人的なことで感情を消耗しないよう約束した」と明らかにした。

続けて「ハン・ソヒ氏はこれまで個人的な感情のせいで自身と大衆を苦しめた。コミュニケーションの方法が正しくなかった。申し訳ない。どんな叱責も甘んじて受ける」と付け加えた。

併せて所属事務所は「かなり遅れてしまったが、今から直していく。温かい視線で見守ってくださるようお願いする。元気な姿でまた戻ってくる」と伝えた。

本格的な本業再開を知らせたハン・ソヒが、離れてしまったファンの気持ちを取り戻せるのか注目だ。

(記事提供=OSEN)

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。