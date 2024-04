2種のソースと共にグランドメニューに仲間入り！ビーフインパクト「厚切りポークステーキ」

大東エンタープライズが、北海道・札幌を中心に、全道10店舗と関東に1店舗を展開している「気取らないガッツリステーキ」が好評の「ビーフインパクト」

2024年4月よりビーフインパクト全店にて、厚切りポークステーキをグランドメニューとして販売開始します。

ビーフインパクト「厚切りポークステーキ」

開始日 : 2024年4月1日(月)〜

※本メニューは店内飲食限定となります。

開催店舗: ビーフインパクト全店

ビーフインパクトでは、2022年に期間限定フェアとして登場した「ポークステーキ」

今回は好評だったポークステーキがさらなるパワーアップを遂げ、グランドメニューとして再登場します!

ポークステーキは前回のリリースよりさらなる研究を重ね、厚切りで提供することに成功しました。

また今回もオリジナルの特製ソースを2種類用意。

豪快に炭火で焼き上げた厚切りポークステーキを店頭でいただけます。

メニュー概要

ポークチャップ

ポークチャップ 300g 1,450円(税込1,595円)

オリジナルトマトソースは、トマト特有の爽やかな酸味と甘みが特徴で、ポークステーキの肉の旨味とベストマッチ。

濃厚なトマトソースの赤色が料理に鮮やかな色合いを与え、食欲をそそる一品となっています。

ポークジンジャー

ポークジンジャー 300g 1,450円(税込1,595円)

甘辛い醤油ソースをベースに、ピリッとした生姜の刺激。

ポークステーキとジンジャーソースの組み合わせは、食欲倍増間違いなしの一品です。

※営業時間は各地域の状況により異なりますので、詳しくはビーフインパクト公式サイトのNEWSページを確認してください。

