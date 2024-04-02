¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¹¤«¡© Âç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÀä·Ê¤ò¸«¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È2¤Ä
¿ÍÃÒ¤òÄ¶¤¨¤¿¼«Á³¤Î»Ñ¡£ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸·¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤ë¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÊÌÀ¤³¦¤Ç¿´Àö¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¡ÚÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¡¢°°»Ô¡ÛÖ¢É÷¥±±º
Ä¸»Ò¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤ëÖ¢É÷¥±±º¤Ï¡¢³¤¿å¤Î¿»¿©¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¼ÁíÂæÃÏ¤¬¹Ó¡¹¤·¤¯ºï¤é¤ì¤¿¡¢ÀÚ¤êÎ©¤Ä³¤¿©³³¡£Âè»°µª¤ÎÁ¯¿·À¤°Ê¹ß¤ÎÃÏÁØ¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ë¸¤´ä¤«¤é¡¢°°»Ô¤Î·ºÉôÌ¨¤Þ¤Ç¤ÎÌó10Ò¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏª´ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¡¦²ÎÀî¹½Å¤Î¡ØÏ»½½Í¾½£Ì¾½ê¿Þ²ñ¡Ù¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸³ØºîÉÊ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿Ì¾½ê¤À¡£
µðÂç¤Ê¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÀäÊÉ¡£ÃÏ¼Á³ØÅª¤Ë¤â²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®¤ËÌÌ¤¹¤ëÇò°¡¤ÎÀäÊÉ¡ÖÇò¤¤³³¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥Õ¡Ë¡×¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÅìÍÎ¤Î¥É¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤â»ý¤Ä¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÌ¾¾¡¤ª¤è¤Ó»ËÀ×Ì¾¾¡Å·Á³µÇ°Êª¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£
Ö¢É÷¥±±º
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»ÔÄ¬¸«Ä®TEL¡§0479-21-6667¡ÊÄ¸»Ò¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ë
Ö¢É÷¥±±º¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÄ¸»Ò¥Þ¥ê¡¼¥Ê³¤¿åÍá¾ì¤«¤éÂ³¤¯Í·ÊâÆ»¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¡£¤¿¤À¤·³³¤Î¾å¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡£
¡ÚÀÄ¿¹¸©º´°æÂ¼¡ÛÊ©¥ö±º
ÀÄ¿¹¸©¤ÎËÌÉô¡¢Éà¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿²¼ËÌÈ¾Åç¡£¤½¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ëÊ©¥ö±º¤Ï¡¢ÄÅ·Ú³¤¶®¤Î³¤´ß±è¤¤¤Ë¹¤¬¤ë·Ê¾¡ÃÏ¡£¡ÖÇ¡Íè¤Î¼ó¡×¡Ö¸ÞÉ´Íå´Á¡×¡Ö°ì¥ÄÊ©¡×¡Ö¶Ë³ÚÉÍ¡×¤Ê¤É¡¢Ê©¶µ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿´ñ´ä¤¬2Ò¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢¤Ê¤ê¡¢»à¼Ô¤¬¤¢¤ÎÀ¤¤ØÎ¹Î©¤Ä¤È¤¤ä¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ö¤Ç¤âÊ©¥ö±º¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¤ÏÍ·ÊâÆ»¤ò±ýÉü30Ê¬¤Û¤É¤«¤±¤ÆÊâ¤¯¤¿¤á¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï´Ñ¸÷Á¥¤Ç¸þ¤«¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£³¤¾å¤«¤é¤À¤±¤ÎÀä·Ê¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
Ê©¥ö±º
½»½ê¡§ÀÄ¿¹¸©²¼ËÌ·´º´°æÂ¼Ä¹¸å Ë¥Æ»ÀÐ¹ñÍÎÓÃÏÆâTEL¡§0175-38-2111¡Êº´°æÂ¼Ìò¾ì¡Ë
Á¥¤Î±¿¹Ò¤Ï4·î²¼½Ü¡Á10·î²¼½Üº¢¡£¶á¤¯¤Î¶²¤ª¤½¤ì¤¶¤ó»³¤ÈÊ»¤»¤ÆÎ¹¤Î·×²è¤ò¡£
text_Chihiro Kurimoto¡¡edit_Ai Sakamoto
No. 1230
No.1230 ¡ØÌþ¤·¤ÎÎ¹¡Ù 2024Ç¯02·î28Æü È¯Çä¹æ
À¶·é¤ËÀ¶¤á¤é¤ì¤¿¿À¼Ò¤Ç¿´ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Àä·Ê¤ä¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¶õ´Ö¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Ìþ¤·¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡¢±½¤ÎÆ°Êª±à¤ä¿åÂ²´Û¤Ë±óÀ¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£Æü¡¹¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âË»¤·¤¤HanakoÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¡È³Ú¤·¤¤¡ª¡É¡È¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡É¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡Á¡É¤È»×¤¨¤ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡ÈÌþ¤·¡É¤òµá¤á¤ëÎ¹¡£¤½¤ó¤ÊÆ¬¥«¥é¥Ã¥Ý¤Ç¤æ¤ë¤æ¤ë¤È³Ú¤·¤á¤ëÎ¹¥×¥é¥ó¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¡¢°æ¾åÏÂ¤µ¤ó¡õÀî粼ºù¤µ¤ó¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢°æÇ·ÏÆ³¤¤µ¤ó¡¢Í§¶á ¡Ä
¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à