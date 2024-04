“SEVENTEENの弟分グループ”TWS、公式ファンクラブ名が決定！「42」に込められた意味とは？

新人ボーイズグループTWS(トゥアス)の公式ファンクラブ名が決まった。

【写真】TWS、初々しさと男らしさ

TWSは4月2日、ファンプラットフォーム「Weverse」のコミュニティと公式ホームページ、YouTubeなどのSNSを通じて、グループの公式ファンクラブ名を「42」と発表した。

「42」は、TWSとすべての瞬間を共にする最も特別な「間柄(サイ)」になるファンを意味する。所属事務所のPLEDISエンターテインメントは「日々新しい話と予想できない楽しみで、TWSと“42”が共にする今後の時間を期待してほしい」と伝えた。

(写真提供=OSEN)TWS

特別な間柄に

また「42」は、TWSのデビューアルバムである1stミニアルバム『Sparkling Blue』の収録曲『BFF』を思い出させたりもする。

PLEDISエンターテインメントは『BFF』のサウンド、歌詞と関連して「サビに登場するブラスサウンドが曲の軽快でそよぐ雰囲気を最大化し、“会えばとても楽しい仲”に対して気持ちの良い感性の翼を広げさせる」と紹介した経緯がある。

公開されたアニメーション映像を見ると、学校の黒板に書かれた「24/7:WITH:US」という文字がポンポンと飛び散ってひとつずつ消え、「24」だけが残り、その数字が「42」に変わる。これは一日24時間、一週間ずっと、すなわち「すべての瞬間」を共にするという英語表現「TWENTY FOUR SEVEN WITH US(24/7:WITH:US)」を由来にしたTWSのグループ名と、ファンクラブ名「42」が連結されたことを直観的に示している。

(画像=PLEDISエンターテインメント)

なおTWSは「SEVENTEENの弟グループ」として注目され、今年1月22日にデビューした。彼らのデビュータイトル曲『plot twist』は、根強い人気のなかで主要音源チャートの最上位圏をキープしている。

1stミニアルバム『Sparkling Blue』は、3月31日のHANTEOチャート基準で累計41万1241枚の販売量を記録した。