バイク事故により帰らぬ人となったチャンス・パードモの死を悼み、彼がメインキャストとして出演していたドラマ「ジェン・ブイ」の出演者が連名でコメントを発表した。

「この衝撃的な喪失を悲しむとともに、私たちの心はチャンスの愛する方々と共にあります。私たちは、彼と共有した特別な瞬間の数々や空間を照らし出す思わずつられてしまう彼の笑顔、温かいハグ、そして彼が常に持っていた誠意を忘れません。安らかに眠れ、親愛なる友よ。すごく寂しくなります。

愛を込めて、『ジェン・ブイ』キャスト一同。」

- Lizzē Broadway (@BroadwayLizze)

現地時間2024年3月30日、パードモは4月8日に予定されていた「ジェン・ブイ」シーズン2の撮影開始に先がけて行われる本読みのため、ニューヨークからトロントへバイクで向かっていたところ、交通事故にあったという。この事故でパードモの他に巻き込まれた人はいなかったと伝えられている。

パードモと久々の再会となるはずだった「ジェン・ブイ」出演者のリゼ・ブロードウェイは自身のInstagramを更新し、「心に大きな穴が空いてしまった」と深い悲しみを表した。ほかや、といった「ジェン・ブイ」キャストもそれぞれの思いを綴っている。

この投稿をInstagramで見る

これを受けて、「ジェン・ブイ」シーズン2の撮影は無期延期に。パードモが演じていたアンドレ・アンダーソンをめぐって、どのような対応がなされるかは発表されていない。

1996年出身のパードモはロンドンの演劇学校を卒業後、ドラマ「ヘティ・フェザー」(2017)で俳優デビュー。『借金で殺された』(2018)で英国アカデミー賞テレビ部門にノミネートされたことで注目を集め、「ジェン・ブイ」でのメインキャスト抜擢を経て世界的な知名度を獲得した。

