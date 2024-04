CUBERSが、3月31日に東京 豊洲PITで開催した解散ライブ『CUBERS LAST LIVE - Final scene and Life goes on - 』のライブ映像が公開された。

(関連:【映像】CUBERS『CUBERS LAST LIVE - Final scene and Life goes on - 』ライブ映像3曲)

なお、本ライブの映像とメイキング映像が収録されたBlu-rayが、現在つば男STOREにて完全受注生産で販売されている。

<CUBERS コメント>

■末吉9太郎

「ラストライブ本当に幸せな時間でした。応援してくれたひとりひとりのみんなとの時間、絶対忘れないからね。どうもありがとうございました。大好きだよー。」

■優

「最高の時間を過ごせて感謝の気持ちでいっぱいです。これからも皆さんの心の中にCUBERSがいれたらとても嬉しいし9年間やってきてよかったなと思います。本当にありがとうございました」

■TAKA

「9年間の集大成となる僕たちの姿です!みなさんの心に残る映像となれば嬉しいです!9年間本当にありがとうございました!」

■春斗

「9年間活動した僕らの最後のライブ、僕らのエンディングという、大切な日を沢山の皆さんと過ごせて本当に幸せでした。本当にあっという間…寂しくなりますが僕らをずっと忘れないでください。たまに思い出してください。、僕らもみなさんを思い出しては色々と思うと思います。またいつか再結成するという約束…その日まで またね!」

■綾介

「僕らの9年間の想いが詰まったLIVEが終わりました。皆さんへ感謝の気持ちでいっぱいです。本当にこれまでCUBERSを愛してくれてありがとうございました!!」

(文=リアルサウンド編集部)