LITEのニューアルバム『STRATA』がCD、及びアナログレコードとなって5月1日に発売となる。約4年半振り、7作目のフルアルバムとして1月31日にリリースされた9曲入り『STRATA』だが、今回のフィジカル盤では新たに新曲「Sosue」が加わった全10曲が収録されるという。そして当『STRATA』を引っ提げたヨーロッパを回るツアーも5月に開催となる。5月15日のイギリス・ブライトンで行われる<ザ・グレイト・エスケイプ・フェスティバル>を皮切りに、全7カ所を回る予定となっており、ツアーサポートにはLA拠点のバンドStandardsを招いて開催となる。

LITEライブスケジュール

<“STRATA” EUROPE TOUR 2024>2024年5月15日〜17日 イギリス・ブライトン “The Great Escape”2024年5月18日(土) デンマーク・コペンハーゲン “A COLOSSAL WEEKEND 2024”2024年5月19日(日) フランス・パリ “Post in Paris”2024年5月20日(月) ベルギー・ブリュッセル Ancienne Belgique2024年5月21日(火) ドイツ・ボン Kult41 *2024年5月22日(水) オランダ・ セルトーヘンボス Willem Twee *2024年5月23日(木) ルクセンブルク・Bonneveg-Nord Rotondes *2024年5月25日(土) イギリス・ロンドン “Portals Festival 2024”* スペシャルゲスト:Standardsチケット:https://lite.lnk.to/STRATA_EUTOUR<LITE出演イベント>2024年4月13日(土) 東京・渋谷 "SYNCHRONICITY'24"2024年4月14日(日) 岐阜 "OOPARTS"2024年6月21日(金) 東京・下北沢ERA ante presents "beyond the ages" tour 2024 finalhttps://lite-web.com/shows/