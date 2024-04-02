TOMOOの「Super Ball｣が『ABEMA Prime』番組テーマソングに決定
TOMOOの「Super Ball」が、ABEMA NEWSチャンネルで平日21時より毎日生放送している夜帯のニュース番組『ABEMA Prime(アべマプライム)』4月からの番組テーマソングに決定した。
「Super Ball」は昨年2023年9月にリリースされた、メジャーファーストアルバム『TWO MOON』のリードトラック。今回番組のテーマソングとして、オープニングやスタジオBGMとして半年間使用される。
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【TOMOOコメント】
ABEMA Primeテーマソングに、“Super Ball”を選んでいただきありがとうございます！
現実を生きていく中で大事にしたい気持ちを込めたこの曲が、また新たな形で、皆さまの日常に沢山ご一緒することができたら嬉しいです！
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『ABEMA Prime』
▼日時：本放送（生放送）：月曜〜金曜 21時〜23時
再配信（再放送）：本放送翌日の火曜〜土曜 2時〜4時
※タイムシフト視聴（最大1週間）
https://news-prime.abema.tv/
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