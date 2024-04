宿泊費割引やレイトチェックアウトなど特典満載の10泊分パスポート！ベイサイド金谷グランコテージ「年間特別パスポート」

「一人ひとりが、輝く明日を。」をコミュニケーションワードに多彩な事業を展開する「新昭和」

新昭和は、千葉県富津市金谷にある「ベイサイド金谷グランコテージ」の開業2周年を記念して、10泊分をまとめて購入することで、宿泊費割引やペット利用料金無料、レイトチェックアウトなど、特別な特典を受けることができる「年間特別パスポート」を2024年4月1日より、オフィシャルホームページおよびお電話にて数量限定で販売を開始しました。

ベイサイド金谷グランコテージ「年間特別パスポート」

ベイサイド金谷グランコテージは、上質な滞在を楽しめる「グラマラス」と「コテージ」をプラスした新しいカタチの宿泊施設となります。

コンセプトは「夕日が映える海辺のリゾート」

金谷港は、千葉でも有数の夕日スポットで、東京湾に沈んでいく雄大な夕日は、空と水面を赤く染め上げ、美しく感動的なひとときを演出します。

そして、夜は満点の星空のもとアウトドアデッキで、新鮮な食材を使用したバーベキューが楽しめます。

また、愛犬・愛猫との宿泊が可能なのはもちろん、バルコニーでのリラックスタイム、誰もが集まり炎のゆらぎを楽しめる焚火エリアでのスモアなど、様々なアウトドア体験も用意されています。

そんな「ベイサイド金谷グランコテージ」の開業2周年を記念して、10泊分をまとめて購入することで、宿泊費割引やペット利用料金無料、レイトチェックアウトなど、特別な特典を受けることができる「年間特別パスポート」を2024年4月1日より、オフィシャルホームページおよびお電話にて数量限定で販売を開始しました。

年間パスポートについて

(1) 年間パスポート1枚につき、10泊分素泊りにて利用可能です。

(2) スタンダード・ペットフレンドリールーム定員3名。ファミリールーム定員4名

(3) 除外日を除いて全日使用可能。

※除外日:2024年4月26日(金)〜5月6日(月)、8月9日(金)〜18日(月)、12月27日(金)〜2025年1月4日(土)、2025年以降の除外日は公式HPにて確認してください。

※すでに満室の場合は予約不可。パスポート本体は、パスポートの初回利用時にお渡しします。

付帯特典について

(1) スタンダード料金より1泊1名あたり12,000円お得に!

(2) ペット利用料金(通常:1頭につき3,300円)が1頭無料!

(3) BBQグリル使用料 素泊り通常価格4,400円のところ無料!

(4) 併設レストランを10%OFFで利用できます。

(5) チェックアウト11時→12時が無料に(通常の延長料金:4,000円)

販売について

(1) 「全日可能」パスポート合計で限定60セットが用意されています。

(2) 販売期間:2024年4月1日(月)〜2025年4月30日(水)

(3) 利用可能期間:購入日から1年間

予約方法

■年間パスポート予約サイト:https://www.bayside-kanaya.jp/

■問い合わせ 0439-27-1415

