Steam「ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上」2024年夏配信決定！ サイバーパンク・ハイスピードニンジャ活劇を体感せよ！

KADOKAWA Game Linkageは、人気コミック&ノベル「ニンジャスレイヤー」をゲーム化することを、本日2024年4月2日(火)に発表した。

「NINJA SLAYER」は、ブラッドレー・ボンドさん(Bradley Bond)とフィリップ・ニンジャ・モーゼズさん(Philip Ninj@ Morzez)のアメリカ人作家コンビによる、"サイバーパンク・ニンジャ活劇小説"。2030年以降の近未来サイバーパンク大都市を舞台に、"ニンジャを殺す者"である主人公ニンジャスレイヤーと、驚異的な戦闘能力を持つ半神的存在「ニンジャ」が率いる強大な悪の組織との戦いを描く。

2010年よりクリエイターユニット"ダイハードテイルズ"の中心人物である本兌有さん・杉ライカさんらが、日本語訳をX(Twitter)とnote上に連載中。小説以外にも、コミックスやアニメーションなどさまざまなメディアで展開され、シリーズ累計発行部数は444万部を超えている。KADOKAWAからは、小説とコミックスが刊行されている。

【【原作さながらのスピード感で縦横無尽にアクションを繰り広げる"サイバーパンク・ハイスピードニンジャ活劇"に!】

今回、その「ニンジャスレイヤー」のゲーム化が発表され、あわせてファーストトレーラーとゲーム公式X(Twitter)が公開された。

ゲーム「ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上」は、原作の「ニンジャスレイヤー」の魅力に取り憑かれた開発チームが思いの丈を詰め込んだインディーゲームとして開発しているタイトル。舞台となるのは第一部の"ネオサイタマ炎上"編。ニンジャスレイヤーの前に立ちはだかる数多くの強敵たちと生死を賭けた戦いを繰り広げるアクションゲームとなっている。



【KADOKAWA Game LinkageとABCアニメーションが行うインディーゲームプロジェクト】

本プロジェクトは、今までアニメIPの創出を行ってきたABCアニメーションが新規にゲームコンテンツ制作という事業にラインアップを拡大する中で、ゲームメデイアとして長らくゲームと関わってきた「ファミ通」「ゲームの電撃」を擁するKADOKAWA Game Linkageがタッグを組み、創造性の高いコンテンツとしてインディーゲームタイトルを生み出す取り組みとなる。

インディーゲームは、制作者の考えやアイディアがストレートに表現された個性的で思い入れのある作風が特徴。本プロジェクトでは、このインディーゲームの良さを生かしたタイトルを日本国内だけでなく世界にも発信していく。

プロジェクト第1弾タイトルとして、ノベル、コミックなど幅広いシリーズ展開を行なっているKADOKAWAの人気タイトル「ニンジャスレイヤー」がゲーム化される。

【「ニンジャスレイヤー(NINJA SLAYER)」原作者コメント】

ブラッドレー・ボンド(Bradley Bond)

「ニンジャスレイヤー」という作品は、クラシックなビデオゲームの数々からも多大な影響を受けている。特に「ネオサイタマ炎上」編はそのニュアンスが強いから、横スクロールアクションゲームとの相性は良いはずだ。ラオモト・カンとの一連の戦いを体験できる作品になると聞いて、とても楽しみにしている。カラテとニンジャアトモスフィアに満ち溢れるゲームが出来上がる事を期待しているよ!(ボンド=サン)

フィリップ・ニンジャ・モーゼズ(Philip Ninj@ Morzez)

熱意あふれるインディーズスタジオの方々に作っていただけると聞き、とても光栄だ。画面写真を見る限り、ネオサイタマ・サイバーパンクの独特の雰囲気に、今風のサイバーな色使いやクールなエフェクトを上手くミックスしてくれているようで嬉しいな。無印コミカライズ版のニンジャたちが動くのも、これが初めての機会じゃないだろうか? どんなニンジャたちが出てくるのか今から楽しみだ。早くプレイしたいね!(モーゼズ=サン)





(※コメント原文ママ)

【ゲーム「ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上」】

ニンジャ同士のハイスピードバトルはさらに過激に!

ゲーム化により、原作のスピード感や過激さはさらに尖ったものに!

プレイヤーは"ニンジャダッシュ"と"ヒサツ・ワザ"を駆使して、途切れることのない怒涛の攻撃を叩き込む!

復讐すべきボスニンジャとのバトルは、もちろん「ドーモ」の挨拶から!

原作は、第一部の途中に突然第ニ部エピソードが始まったりするランダム性を持つ。本作でも、待ち受けるボスにどういう順番で挑んでも問題はない。すべてのボスを倒した先に待ち構えるのは……!?

サイバーパンク・ハイスピードニンジャ活劇を体感せよ!

「ザッケンナコラー!」でおなじみのクローンヤクザ、上空を飛ぶ鬼瓦ツェッペリンなど、その独特の世界観はゲーム化により、さらに驚天動地なものに。プレイヤーがネオサイタマに降り立ち思うことはただひとつ……「ニンジャ殺すべし」!!

【タイトル情報】

■「ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上」

ジャンル:横スクロールアクション

発売元:KADOKAWA(KADOKAWA Game Linkage)/ABCアニメーション

開発:Skeleton Crew Studio

発売時期:2024年夏予定

対応予定言語:

日本語、英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)

プラットフォーム:Steam

プレイ人数:1人

販売価格:未定

販売形態:ダウンロード

